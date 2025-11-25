Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Venezuela kıyılarında ABD'nin bombardıman uçağı B-52 görüldü! Binlerce asker de hazır bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu terörist ilan etmesinin ardından ülkenin kıyı kesimlerinde ABD'nin B-52 bombardıman uçağı görüldü. Ayrıca Venezuela açıklarında ABD donanması ve binlerce asker hazır olarak bekliyor.

25.11.2025
25.11.2025
Başkanı Nicolas , tarafından olarak ilan edildi. Bu kararın ardından ABD'nin B-52 bombardıman uçağı adeta gözdağı verircesine Venezuela kıyılarında uçuş gerçekleştirdi. 500 kilogramlık bombaları saniyeler içinde hedefine ulaştırabilen uçak, açık kaynak uçuş takip sistemlerinden izlendi.

ABD'nin bu hamlesi yeni bir savaşın başlangıcı olarak yorumlandı. ABD donanması ve binlerce asker de Venezuela açıklarında hazır olarak bekliyor. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra ABD Başkanı Donald , terörist ilan ettiği Maduro ile görüşmeye de hazır olduğunu ifade etti.

Venezuela kıyılarında ABD'nin bombardıman uçağı B-52 görüldü! Binlerce asker de hazır bekliyor

''DİPLOMASİ BAŞARISIZ OLURSA SALDIRILAR BAŞLAR''

Axios'a konuşan kaynaklara göre, Trump’ın bu tercihi, Trump'ın yakın zamanda Venezuela'ya saldırmayacağını gösteriyor. Ancak diplomasinin başarısız olması durumunda saldırılar başlayabilir. Bir yetkili, ''Kimse gidip Maduro'yu vurmayı ya da kaçırıp getirmeyi planlamıyor. Şu aşamada. Asla olmaz diyemem ama şu an plan bu değil'' dedi. Aynı yetkili, konuşmasının devamında "o arada uyuşturucu taşıyan tekneleri havaya uçuracağız. Uyuşturucu kaçakçılığını durduracağız” diye ekledi.

Venezuela kıyılarında ABD'nin bombardıman uçağı B-52 görüldü! Binlerce asker de hazır bekliyor

''GİZLİ OPERASYONLARIMIZ VAR''

Pazartesi günü bu operasyonun mimarı olarak anılan Orgeneral Dan Caine, Puerto Rico’yu ziyaret etti. Adada yaklaşık 10 bin asker ve pilotun konuşlandığı bildiriliyor. Axios'a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi ''Gizli operasyonlarımız var ama hiçbiri Maduro’yu öldürmek için tasarlanmadı. Uyuşturucu kaçakçılığını durdurmak için tasarlandı. Ama Maduro giderse gözyaşı dökmeyiz” dedi.

Venezuela kıyılarında ABD'nin bombardıman uçağı B-52 görüldü! Binlerce asker de hazır bekliyor

KARAYİPLER'DE NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Venezuela kıyılarında ABD'nin bombardıman uçağı B-52 görüldü! Binlerce asker de hazır bekliyor

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Venezuela kıyılarında ABD'nin bombardıman uçağı B-52 görüldü! Binlerce asker de hazır bekliyor

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Venezuela kıyılarında ABD'nin bombardıman uçağı B-52 görüldü! Binlerce asker de hazır bekliyor

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

