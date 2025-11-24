ABD-Venezuela arasında savaş tedirginliği: THY de birçok şirket gibi uçuşları iptal etti

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim zirveye tırmandı. ABD'nin bölgeye askeri yığınak yapmasıyla beraber tırmanan gerilime Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, karşılık verdi. Bakan Lopez, ABD'nin haftalardır sürdürdüğü tüm tehditlere ülkesinin "başı dik bir şekilde karşılık verdiğini" söyledi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik artan askeri faaliyetleri, havayolu şirketlerinin Venezuela uçuşlarını durdurmasına neden oldu. ABD, Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi’nin tamamını kapsayan bir NOTAM ilan etti.

THY DE UÇUŞLARI ASKIYA ALDI

Türk Hava Yolları (THY) da birçok havayolu gibi İstanbul–Caracas seferlerini 24–28 Kasım arasında 'operasyonel nedenlerle' iptal etti. THY, İspanyolca bildiri yayınladı. THY, acentelere gönderdiği notta yolcuların alternatif uçuşlara yönlendirilmesi için işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Havayolu tarafından paylaşılan iptal edilen uçuşlar şu şekilde:

TK183 – 24 Kasım 2025

TK195 – 25 Kasım 2025

TK223/224 – 26 Kasım 2025

TK195 – 27 Kasım 2025

TK223/224 – 28 Kasım 2025

UÇAKLAR POTANSİYEL HEDEF OLABİLİR!

ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA), Venezuela hava sahasında güvenlik koşullarının kötüleştiği ve askerî faaliyetlerin belirgin şekilde arttığını ifade etti. Uyarıda, tüm irtifalarda uçuş güvenliği riski, uçakların iniş-kalkış aşamalarında tehlike ve havalimanlarının da potansiyel hedef konumunda olduğu vurgulandı.

KARAYİPLER'DE NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.