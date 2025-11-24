Menü Kapat
12°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

ABD-Venezuela arasında savaş tedirginliği: THY de birçok şirket gibi uçuşları iptal etti

ABD'nin Venezuela'ya saldırı ihtimali uçuşları durdurdu. ABD Federal Havacılık İdaresi, Venezuela’nın tamamını kapsayan Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi için NOTAM yayımladı. Türk Hava Yolları da ülkeye yapılan uçuşların askıya alındığını açıkladı.

ABD-Venezuela arasında savaş tedirginliği: THY de birçok şirket gibi uçuşları iptal etti
ile arasındaki zirveye tırmandı. ABD'nin bölgeye askeri yığınak yapmasıyla beraber tırmanan gerilime Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, karşılık verdi. Bakan Lopez, ABD'nin haftalardır sürdürdüğü tüm tehditlere ülkesinin "başı dik bir şekilde karşılık verdiğini" söyledi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik artan askeri faaliyetleri, havayolu şirketlerinin Venezuela uçuşlarını durdurmasına neden oldu. ABD, Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi’nin tamamını kapsayan bir NOTAM ilan etti.

ABD-Venezuela arasında savaş tedirginliği: THY de birçok şirket gibi uçuşları iptal etti

THY DE UÇUŞLARI ASKIYA ALDI

Türk Hava Yolları (THY) da birçok havayolu gibi İstanbul–Caracas seferlerini 24–28 Kasım arasında 'operasyonel nedenlerle' iptal etti. THY, İspanyolca bildiri yayınladı. THY, acentelere gönderdiği notta yolcuların alternatif uçuşlara yönlendirilmesi için işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

ABD-Venezuela arasında savaş tedirginliği: THY de birçok şirket gibi uçuşları iptal etti

Havayolu tarafından paylaşılan iptal edilen uçuşlar şu şekilde:

  • TK183 – 24 Kasım 2025
  • TK195 – 25 Kasım 2025
  • TK223/224 – 26 Kasım 2025
  • TK195 – 27 Kasım 2025
  • TK223/224 – 28 Kasım 2025
ABD-Venezuela arasında savaş tedirginliği: THY de birçok şirket gibi uçuşları iptal etti

UÇAKLAR POTANSİYEL HEDEF OLABİLİR!

ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA), Venezuela hava sahasında güvenlik koşullarının kötüleştiği ve askerî faaliyetlerin belirgin şekilde arttığını ifade etti. Uyarıda, tüm irtifalarda uçuş güvenliği riski, uçakların iniş-kalkış aşamalarında tehlike ve havalimanlarının da potansiyel hedef konumunda olduğu vurgulandı.

ABD-Venezuela arasında savaş tedirginliği: THY de birçok şirket gibi uçuşları iptal etti

KARAYİPLER'DE NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD-Venezuela arasında savaş tedirginliği: THY de birçok şirket gibi uçuşları iptal etti

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD-Venezuela arasında savaş tedirginliği: THY de birçok şirket gibi uçuşları iptal etti

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD-Venezuela arasında savaş tedirginliği: THY de birçok şirket gibi uçuşları iptal etti

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

