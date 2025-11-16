Menü Kapat
Dünya
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu! Maduro adeta ateş püskürdü

Venezuela ile ABD arasındaki gerilime bir ülke daha dahil oldu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Karayipler'de iki adadan oluşan Trinidad ve Tobago ülkesini, ABD ile işbirliği yapmakla suçladı ve ateş püskürdü.

ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu! Maduro adeta ateş püskürdü
Devlet Başkanı , ile işbirliği yapmakla suçladığı Trinidad ve Tobago'yu hedef aldı. Trinidad ve Tobago hükümetinin, Venezuela'nın Sucre eyaletine yakın bir bölgede "sorumsuz" ve "tehditkar" tatbikatlar düzenleyeceğini iddia eden Maduro, şunları kaydetti:

"Venezuela'yı hiç kimse tehdit edemez. Ülkemizi kimse sindiremez. Ülkenin doğusundaki 6 bölgede yaşayan halkımızdan sürekli nöbet ve yürüyüş başlatmalarını talep ediyorum. Tüm asker, polis ve halk güçlerini provokasyonlara kapılmadan vatansever bir coşkuyla hareket etmelerini istiyoruz."

ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu! Maduro adeta ateş püskürdü

TRINIDAD VE TOBAGO'DAN AÇIKLAMA

Trinidad ve Tobago Savunma Bakanlığı ise bu tatbikatların "silahlı suç ve organize suçla mücadele" kapsamında olduğunu belirtti.

Bakanlık, söz konusu durumun Venezuela ile ilgisi olmadığını, bu tür tatbikatların iki ülke arasında uzun süredir devam eden bir işbirliği geleneğinin parçası olduğunu ifade etti.

ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu! Maduro adeta ateş püskürdü

Basına göre, söz konusu tatbikatlar, Trinidad ve Tobago Savunma Gücü (TTDF) ile ABD Deniz Piyadeleri (Marines) arasında ekipman, taktik ve teknik alışverişini geliştirmeyi amaçlıyor.

ABD VE VENEZUELA ARASINDA NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu! Maduro adeta ateş püskürdü

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

a

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

