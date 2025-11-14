Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Rusya'dan ABD'ye Venezuela mesajı: Uluslararası hukuka dikkat çektiler

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Venezuela'ya karşı saldırı seçeneğini değerlendiren ABD'ye mesajını verdi. Karayipler'e başlatılan operasyon hakkında da konuşan Peskov, uluslararası hukuka dikkat çekti.

Rusya'dan ABD'ye Venezuela mesajı: Uluslararası hukuka dikkat çektiler
AA
14.11.2025
14.11.2025
'nin 'ya karşı saldırı seçeneğini değerlendirdiği iddiası üzerine 'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sözcüsü , gazetecilere gündeme değerlendirirken ABD'ye mesajını verdi.

Rusya'dan ABD'ye Venezuela mesajı: Uluslararası hukuka dikkat çektiler

Moskova'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Peskov, Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesindeki mayın temizleme çalışmalarına katılmasıyla ilgili bir soruya şu cevabı verdi:

"Bu yardımı asla unutmayacağız. Bu tehlikeli çalışma devam ediyor ve Koreli dostlarımız bize yardımcı oluyor. Bunu çok takdir ediyoruz."

Rusya'dan ABD'ye Venezuela mesajı: Uluslararası hukuka dikkat çektiler

ABD'YE VENEZUELA MESAJI

ABD ordusunun Venezuela yakınlarında artan hareketliliğini değerlendiren Peskov, ", şu anda dünyanın birçok yerinde içler acısı durumda. Karayipler ve Venezuela'da durumu istikrarsızlaştıracak hiçbir adımın atılmayacağını umuyoruz. Her şeyin uluslararası hukuka uygun olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'dan ABD'ye Venezuela mesajı: Uluslararası hukuka dikkat çektiler

''G20 ZİRVESİ'NE SİYASİ UNSUR DAHİL EDİLMEMELİ''

Peskov, Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da 22-23 Kasım'da yapılması planlanan Liderler Zirvesi'ne ilişkin şunları kaydetti:

"G20, birçok ülke için önemini ve değerini koruyor. Bu, küresel ekonomik sorunların tartışılması açısından temsil gücü yüksek bir formattır. Biz her zaman G20 gündemine herhangi bir şekilde siyasi unsurların dahil edilmesine karşı çıktık. Ortak bildirgeyi siyasallaştırma girişimleri var ki, bu doğal olarak biz de dahil herkes tarafından hoşnutsuzlukla karşılanıyor ve bir dizi ülke de bize katılıyor."

