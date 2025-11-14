ABD, Venezuela'ya saldırıyı değerlendiriyor! Karayipler'de 'Güney Mızrağı Operasyonu' başladı

ABD'nin Venezuela'ya karşı saldırı planları yaptığı öne sürüldü. Amerikan CBS News kanalında yer alan ve konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan habere göre askeri yetkililer, dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile bir toplantı gerçekleştirdi.

SALDIRI DAHİL 'GÜNCELLENMİŞ TÜM ASKERİ SEÇENEKLER'

Venezuela'ya yönelik son durumun ele alındığı ve bu ülke topraklarına saldırı dahil güncellenmiş tüm askeri seçeneklerin Trump'a iletildiği toplantıda, Karayipler bölgesine yönelik güvenlik adımları masaya yatırıldı.

Kaynaklara göre söz konusu toplantıya, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve diğer üst düzey yetkililer katıldı. Bu toplantının ardından ABD Savunma Bakanı Pete Hegset, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla Karayipler'de operasyonu duyurdu.

KARAYİPLER'DE GÜNEY MIZRAĞI OPERASYONU

"Güney Mızrağı Operasyonu"nu başlattıklarını duyuran Hegseth, "Başkan Donald Trump harekete geçilmesi talimatını verdi ve Savaş Bakanlığı (Savunma Bakanlığı) bu talimatı yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.

Güney Mızrağı Operasyonu'nun sorumlu ortak görev gücü ve ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) liderliğinde gerçekleştirileceğini aktaran Hegseth, "Bu operasyon, Anavatanımızı savunup narko-teröristleri yarımküremizden temizlerken, halkımızı öldüren uyuşturuculara karşı ülkemizin güvenliğini sağlayacak" açıklamasında bulundu.

Karayipler ve çevresinin ülkesinin nüfuz alanında olduğuna dikkat çeken Hegseth, "Batı Yarımküre (Amerika kıtası) ABD'nin komşusudur ve biz bu bölgeyi koruyacağız" dedi.

https://x.com/SecWar/status/1989094923497316430

KARAYİPLER'DE NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.