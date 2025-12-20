Beşiktaş - Rizespor maçı CANLI nereden izlenir? Süper Lig Beşiktaş - Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş, evinde Karadeniz ekibini ağırlayacağı mücadeleden mutlak üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan siyah-beyazlılar, geride kalan 16 karşılaşmadan sadece 7 galibiyet çıkartabilirken 4 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Ligde oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri 29 kez sarsarken kalesinde gördüğü 22 gole engel olamadı. Savunma hattında yaşadığı sorunlarla dikkat çeken Beşiktaş’ta özellikle gözler stoper ikilisinde olacak. Peki Beşiktaş - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal…

BEŞİKTAŞ - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş ve Rizespor kozlarını paylaşıyor. Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşma bugün (20 Aralık) saat 20.00’de başlayacak.

Siyah-beyazlılar bu sezon ligde oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Beşiktaş haftaya 26 puanla 5. sırada girerken galibiyet serisi yakalayarak puan tablosunda üst sıraları hedefliyor.

BEŞİKTAŞ -RİZESPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Süper Lig’de Beşiktaş’ın, Çaykur Rizespor’u konuk edeceği mücadele 20 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’de başlarken beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş’ta Rizespor mücadelesi öncesinde Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Tiago Djalo, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham kart sınırında bulunuyor. 5 oyuncu Rizespor karşısında kart görmeleri durumunda Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ - RİZESPOR MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Abraham.

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Olawoyin, Sakyi, Augusto, Sowe.

ABRAHAM VE CERNY’İ TAKIMI SIRTLIYOR

Bu sezon gol yollarındaki üretkenliğiyle dikkat çeken Beşiktaş savunma da önemli sorunlar yaşıyor. Siyah-beyazlılar Süper Lig’de geride kalan 16 haftada oynadığı mücadelelrde kalesinde 22 gol gördü.

Beşiktaş’ta son haftalarda Abraham ve Cerny’nin formu dikkat çekti. Ligde son oynanan Trabzonspor mücadelesinde 2 gol kaydeden Cerny, Çaykur Rizespor maçında da takımının en büyük kozlarından. Çek futbolcu, bu sezon toplamda ise 3 kez rakip ağları havalandırdı.

Siyah-beyazlı takımın İngiliz santrforu Abraham ise son iki haftadaki Gaziantep FK ve Trabzonspor müsabakalarını boş geçmedi.

Ligdeki gol sayısını 7'ye çıkaran 28 yaşındaki skorer isim, bu sezon toplam 12 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.