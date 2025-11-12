Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Venezuela, ABD'ye karşı savunma hazırlığında: 200 bin asker seferber edildi

Venezuela ülke genelinde 200 bin askerin seferber edildiğini duyurdu. Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin Karayipler'deki 'hınç dolu saldırılarını' sürdüreceklerini, tehdit altında olduklarını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 09:26

Savunma Bakan Vladimir Padrino Lopez, 200 bin asker sefer ettiklerini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Lopez, ülkenin maruz kaldığı tehditlere karşı hazırlık amacı taşıdığını ve bunun yeni tatbikatların bir parçası olarak değerlendirildiğini belirtti.

''HINÇ DOLU SALDIRILARINI SÜRDÜRECEKLER''

'nin bölgesindeki askeri hareketliliğini hedef alan Lopez, şunları kaydetti:

"Karayip'teki barış, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından uydurulmuş bir yalan yüzünden tehdit altında. Bu yalanın amacı, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ciddi iç sorunlardan dikkatleri başka yöne çekmektir. Onlar, Venezuela’ya karşı yalanlarını, tutarsızlıklarını ve hınç dolu saldırılarını sürdürecekler. Bizim tarafımızdan ise daha çok çalışma, daha fazla birlik ve vatan sevgisi olacaktır."

Venezuela, ABD'ye karşı savunma hazırlığında: 200 bin asker seferber edildi

Ulusal basında yer alan habere göre, ülke genelinde başlatılan seferberlik 2 gün sürecek ve bu sürenin ardından duruma göre yeni bir değerlendirme yapılacak.

''YENİ BİR SAVUNMA ANLAYIŞI TESİS EDİYORUZ''

Bu arada Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, devlet televizyonu VTV'de canlı yayımlanan olağan oturum sırasında isim vermeden ABD'ye tepki gösterdi.

Ulusal Kapsamlı Savunma Komutanlığı Yasası'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceğini vurgulayan Rodriguez, "Yeni bir yasa onaylıyoruz; bu yasa, birliklerin konuşlandırılma biçimini, emirlerin uygulanmasını, askeri hareketliliğin düzenlenmesini ve en önemlisi halk ile Silahlı Kuvvetler arasındaki işbirliğine dayalı yeni bir savunma anlayışını tesis ediyor." ifadelerini kullandı.

Venezuela, ABD'ye karşı savunma hazırlığında: 200 bin asker seferber edildi

'ULUSAL SAVUNMA KOMUTANLIKLARI' KURULUYOR

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayip ve Pasifik bölgesindeki artan askeri faaliyetlerini gerekçe göstererek, ülkede "ulusal savunma komutanlıkları" kurulması talimatı verdi. Venezuela'nın 14 haftadan bu yana sürekli olarak psikolojik bir savaşa maruz kaldığını söyleyen Maduro, , "Eğer silahlı bir çatışma dayatılırsa, her mahallede, her şehirde halk savunması hazır olmalıdır. Kutsal mirasımızı savunmak için daima hazır olalım, kazanmak ve zafer için çelik gibi hazır olalım, vatanseverlik ve özgürlük yolunda yürüyelim." ifadelerini kullandı.

Yerel basına göre, ulusal savunma komutanlıklarının bir diğer amacı, askeri operasyonlara destek sağlamak ve seferberlik ilanının ardından temel kamu hizmetleri ile kritik altyapının işleyişini güvence altına almak olduğu belirtiliyor.

Venezuela, ABD'ye karşı savunma hazırlığında: 200 bin asker seferber edildi

KARAYİPLER'DE NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Venezuela, ABD'ye karşı savunma hazırlığında: 200 bin asker seferber edildi

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'nin saldırı hazırlığında olduğu Venezuela'ya Rusya füze gönderebilir!
ABD, Venezuela'ya saldırı için seçenekleri ve riskleri değerlendiriyor!
ETİKETLER
#uyuşturucu kaçakçılığı
#abd
#venezuela
#savunma bakanlığı
#Karayipler
#Rejim Değişikliği
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.