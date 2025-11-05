ABD'nin saldırı hazırlığında olduğu Venezuela'ya Rusya füze gönderebilir!

ABD'nin askeri yığınak yaptığı, saldırı için riskleri ve seçenekleri değerlendirdiği Venezuela, Rusya'dan yardım istedi. Venezuela'nın yardım istemesi üzerine Rus milletvekili Aleksey Juravlyov, ülkesinin Venezuela’ya zaten geniş bir silah yelpazesi sağladığını ve daha gelişmiş sistemlerin gönderilmesinin önünde yasal bir engel bulunmadığını söyledi.

Juravlyov, “Rusya’dan nelerin taşındığı gizli, Amerikalılar bazı sürprizlerle karşılaşabilir” dedi. Nükleer kapasiteli Oreshnik füzelerinin ya da denenmiş Kalibr füzelerinin dost ülkelere teslim edilmesinin 'uluslararası hukuka aykırı olmadığını' belirtti.

RUSYA, ÇİN VE İRAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Bu gelişme, ABD belgelerine dayandırılan haberlerde Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun Rusya, Çin ve İran liderlerine mektuplar göndererek “çökme noktasındaki” savunma sanayisini güçlendirmek için radar, uçak bakımı ve 'muhtemelen füze' desteği istediğinin ortaya çıkmasının ardından geldi.

RUSYA'DAN ABD'YE TEPKİ

Moskova ise Karayipler’deki ABD askeri varlığını “aşırı güç kullanımı” olarak nitelendirip bu operasyonları uluslararası hukuka aykırı buldu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “Uyuşturucuyla mücadele bahanesiyle aşırı askeri güç kullanımı kabul edilemez” dedi.

ABD, VENEZUELA'YA SALDIRI İÇİN RİSKLERİ DEĞERLENDİRİYOR

The New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu koruyan askeri birlikleri hedef almak da dahil, Venezuela'ya olası bir askeri harekat için seçenek ve riskleri değerlendiriyor.

SEÇENEKLER MASADA

Yetkililer, Trump'ın "Amerikan askerlerini tehlikeye atacak veya utanç verici bir başarısızlığa sonuçlanacak" bir operasyonu onaylamakta "isteksiz" olduğunu söyledi.

Ancak Trump'ın danışmanlarının, Maduro'yu koruyan askeri birliklere yönelik saldırılar, uyuşturucu kartellerine karşı operasyonlar ve petrol sahalarının kontrol altına alınması gibi çeşitli seçenekleri gündeme getirdiği bildirildi.

Trump yönetiminin Adalet Bakanlığından olası bir askeri harekat için hukuki bilgilendirme talep ettiğini ifade eden yetkililer, yönetimin "kanıt sunulmaksızın gerçekleştirilebilecek bir askeri operasyon için yasal dayanak" arayışında olduğunu öne sürdü.