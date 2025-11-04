Menü Kapat
TGRT Haber
19°
ABD Karayipler'e askeri yığınak yaparken Maduro'dan Venezuelalılara 'birlik olma' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Karayipler'e askeri yığınak yaparken Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro halka birlik olma çağrısı yaptı. Psikolojik bir savaş içinde olduklarını belirten Maduro, ABD medyasına da suçlamalarda bulundu.

ABD Karayipler'e askeri yığınak yaparken Maduro'dan Venezuelalılara 'birlik olma' çağrısı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 09:08

Devlet Başkanı , isim vermeden 'nin Karayipler'deki askeri hareketliliğini eleştirdi. Venezuelalılara birlik olma çağrısı yapan Maduro'nun hedefinde ABD medyası da vardı.

Venezuelalılara seslenen Maduro, şunları söyledi:

"Beni duyan tüm Venezuelalılara sesleniyorum. Geleceği inşa etmek tüm Venezuelalıların görevidir. Psikolojik savaşı geride bırakalım, psikolojik savaşı yenmenin en iyi yolu, üretmek ve eser inşa etmektir. Medya Venezuela’yı yok etmek istiyor. Venezuela’dan nefret eden, onu kıskanan ve yok etmek isteyen Batı ve ‘gringo’ (ABD) medyasıdır."

ABD Karayipler'e askeri yığınak yaparken Maduro'dan Venezuelalılara 'birlik olma' çağrısı

KOLOMBİYA LİDERİNİ SAVUNDU

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’yu "uyuşturucu lideri" olarak nitelendirmesine tepki gösteren Maduro, "Cumhurbaşkanı Petro, Kolombiya’da uyuşturucu kaçakçılarına karşı en büyük mücadeleyi veren liderdir." dedi.

PUTİN'E TEŞEKKÜR

Maduro, ülkesinin maruz kaldığı tehditler karşısında ’nın kendilerine destek verdiğini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’e de seslenen Maduro, ABD’nin Karayipler ve Pasifik’teki askeri operasyonlarına karşı BM’nin sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

ABD Karayipler'e askeri yığınak yaparken Maduro'dan Venezuelalılara 'birlik olma' çağrısı

NETANYAHU'YA KINAMA

Öte yandan Maduro, Gazze’deki ateşkes sürecinin Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından açıkça ihlal edildiğini vurgulayarak, İsrail liderini kınadı.

ABD Karayipler'e askeri yığınak yaparken Maduro'dan Venezuelalılara 'birlik olma' çağrısı

''ABD SALDIRIRSA CEVAP VERME HAKKIMIZ SAKLI''

Bu arada, Venezuela Barış, Adalet ve İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD'ye ait bir savaş gemisinin konuşlandırıldığı Trinidad ve Tobago hükümetini hedef aldı.

Cabello, Başbakan Kamla Persad-Bissessar’ın iki ülke ilişkilerine zarar verdiğini savunarak, ABD'nin bu ülkenin topraklarını kullanarak Venezuela’ya saldırması durumunda, cevap verme haklarını saklı tutacaklarını söyledi.

ABD Karayipler'e askeri yığınak yaparken Maduro'dan Venezuelalılara 'birlik olma' çağrısı

Venezuela Parlamentosu, 29 Ekim'de ABD’ye ait bir savaş gemisinin Karayipler’de konuşlandırılmasının ardından, Trinidad ve Tobago Başbakanı Kamla Persad-Bissessar’ı ülkede "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan etme kararı almıştı.

ETİKETLER
#rusya
#abd
#İsrail
#nicolas maduro
#venezuela
#kolombiya
#Dünya
