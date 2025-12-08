İETT otobüsü virajı alamadı kaza yaptı, kayan araç güçlükle durdu

İstanbul'un Sultangazi'de, 336 Arnavutköy-Eminönü seferini yapan İETT otobüsü, Malkoçoğlu Mahallesi'nde ilerlediği sırada, yola dökülen yakıt ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kaza yaptı.

GÜÇLÜKLE DURABİLDİ

Trafik levhasına çarpan araç güçlükle durdu araçta yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu.

Çarpmanın etkisiyle otobüsün yolu tamamen kapatması nedeniyle bölgedeki trafik uzun süre aksadı.

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve İETT ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından otobüs yoldan kaldırıldı.