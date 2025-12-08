Menü Kapat
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan hakeme eleştiri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK beraberliği sonrasında açıklamalarda bulundu. Esasen ise deneyimli çalıştırıcı, maçın kritiğini hakem üzerinden gerçekleştirdi ve pek çok hata yapıldığını anlattı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan hakeme eleştiri!
08.12.2025
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yüksek tempolu karşılaşmanın ardından hakemin kararlarına dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN HAKEM ELEŞTİRİSİ

"Maç 2-2 bittiği için söylediklerim insanlara geçmeyecek. Sezon başından beri hakemler hakkında konuşmuyorum ama maçlarda VAR hakemlerinin çağırdığı pozisyonlara bakıyorum, verilen verilmeyen penaltılara bakıyorum, olan bitene bakıyorum... Maalesef ortamı çok sağlıksız. Hakem camiasının öz eleştiri yapması gerekiyor. Yazık... Rakip takım ikinci yarı 10-12 dakika süre çaldı. Dördüncü hakeme, bu kadar yatılmaz dedim. Rakibin attığı 2 gol dışında pozisyonu yok. Çok basit goller yiyoruz. Bireysel hataların çözümü yok. Bir maçı kazanmak için kaç pozisyona girmemiz gerekiyor? Çocuklar çok mücadele etti, takım kötü oynamadı ama sonuç gelmeyince bunlar geçmiyor. Kaçırdığımız goller saç baş yoldurdu. Yaklaşık 8 bireysel hata oldu. Bunlar tamamen bireysel. Takımın mücadelesinden çok memnunuz ama skor gelmeyince futbol sıkıntılı bir oyun oluyor. Kazanamadığımız için üzgünüz. Bu skorlar takımdaki gelişmeyi de gösteremiyor. Geldiğimiz günden bu yana inanılmaz bir gelişim var ama skora yansımayınca bunlar da ön plana çıkmıyor. Oyuncuların durumunu tam bilmiyorum ama Cengiz ciddi sakatlandı herhalde. Orada oynayacak başka oyuncularım var. Derbide sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum."

BEŞİKTAŞ PUAN TABLOSUNDA KAÇINCI SIRADA?
Beraberlikle 25 puana ulaşan Kartal, 5. basamakta konumlandı.
