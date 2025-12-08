Telefon bir anda alev aldı! Korku dolu anlar kamerada

Mardin’in Midyat ilçesi Yeni Mahalle'deki bir telefon tamir dükkanda bulunan büyük bir tehlike atlattı. Onarım amacıyla dükkana getirilen ve teknisyene teslim edilen bir cep telefonu, işlem esnasında beklenmedik bir şekilde aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu olayda, teknisyenin hızlı ve kontrollü müdahalesi sayesinde alevler derhal söndürüldü ve daha büyük bir yangının önüne geçildi. Korkutucu anlar yaşanmasına rağmen, olayda şans eseri herhangi bir yaralanma ya da iş yerinde önemli bir maddi hasar meydana gelmediği bildirildi.