Kapıdan değil tavandan girdi! Ziyarete gittiği ofisin tavanını deldi geçti

Ordu'nu Ünye ilçesinde, iş adamı Sinan Sevindik’e ait 2. kattaki iş yerinde tadilat yapıldığı esnada arkadaşı Mustafa Çöp, ziyarete geldi. Bu esnada ofisin çatısındaki asma katta çalışan kişileri izleyen Mustafa Çöp, dalgınlıkla tavanın kartonpiyerlerine bastı. Adım atar atmaz çöken tavandan ofise inen Mustafa Çöp, olayı yara almadan atlattı.