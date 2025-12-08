Kavga değil, adeta meydan muharebesi! Sokak ortasında birbirlerine girdiler

Kategoriler
Bursa’da, aralarında bir süredir husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Sözlü tartışmanın büyümesiyle taraflar bir anda kavgaya tutuştu. Yanlarında getirdikleri sopayla birbirlerine giren tarafların o anları adeta meydan muharebesini andırdı. Kaskların miğfere döndüğü kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı. Polis ekiplerinin gelmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, tarafların bazıları korku dolu kavgayı ufak sıyrıklarla atlattı.