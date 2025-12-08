Karşı şeride geçip 2 araca birden çarptı: 2 ölü, 3 yaralı! Feci kaza saniye saniye kamerada

Burdur'da sabah saatlerinde, 3 aracın karıştığı feci bir kaza meydana geldi. Savaş Toktaşer (35) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı seride geçti. Bu esnada A.A.'nin kullandığı panelvan ve Orçun V. idaresindeki otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Toktaşer, aynı otomobilde bulunan Erkan Toktaşer (24) ve H.T. (16) ağır yaralanırken panelvan sürücüsü A.A. ve yolcu olan R.A. yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından dakikalarca kalp masajı yapılan Savaş Toktaşer ve Erkan Toktaşer hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.