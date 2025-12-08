Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Venezuela, ABD tehditlerine karşı önlem alıyor: Binlerce kişi orduya katıldı

Venezuela ve ABD geriliminde tırmanış devam ederken Başkan Nicolas Maduro yönetimi, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler'e (FANB) 5 bin 600 yeni askerin yemin ederek katıldığını duyurdu.

Venezuela, ABD tehditlerine karşı önlem alıyor: Binlerce kişi orduya katıldı
, 'nin tehditlerine karşı önlem almaya devam ediyor. Son olarak orduya binlerce yeni asker katıldı. Ulusal basındaki habere göre hükümetten yapılan açıklamada, "emperyalist tehditlerin arttığı" gerekçesiyle 5 bin 600 yeni askerin yemin ederek orduya dahil edildiği bildirildi.

Venezuela, ABD tehditlerine karşı önlem alıyor: Binlerce kişi orduya katıldı

ABD ASKERİ FİLOSUNA CEVAP NİTELİĞİNDE

Açıklamada, bu adımın ABD'den gelen tehditler ve Karayipler'e konuşlandırılan ABD askeri filosuna cevap niteliği taşıdığı kaydedilerek, yeni askerlerin 'ya sadakat yemini ettiği ve FANB'nin Venezuela'nın "istikrarının, barışının, güvenliğinin ve geleceğinin omurgası" olduğu vurgulandı.

FANB Komutanı General Javier Jose Marcano ise devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada, orduya katılım başvurularında artış yaşandığını belirterek, "Şu anda emperyalizm ülkemizi yasa dışı, keyfi, yalanlarla dolu ve küstah bir şekilde ederken, halkımız, özellikle gençler binlerce kişi halinde Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlere katılmak için geliyor." ifadelerini kullandı.

Resmi verilere göre Venezuela'da yaklaşık 200 bin asker, 200 bin polis ve buna ek olarak milyonlarca yedek milis üyesi bulunuyor.

Venezuela, ABD tehditlerine karşı önlem alıyor: Binlerce kişi orduya katıldı

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE İDDİALARI

Bu arada, Venezuela'da muhalefetin ve ABD'nin, muhalif politikacı Alfredo Diaz'ın ölümünden hükümeti sorumlu tutmasına ilişkin Venezuela Cezaevi Hizmetleri Bakanlığı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Nueva Esparta eyaletinin eski valisi Diaz'ın 6 Aralık'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilerek, muhalefetin yönelttiği işkence ve kötü muamele iddiaları reddedildi.

liderleri Maria Corina Machado ve Edmundo Gonzalez ise yaptıkları ortak açıklamada, Diaz'ın ölümünü "devlet baskısının süreklilik gösteren bir örneği" olarak nitelendirdi.

