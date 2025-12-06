Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile gerilim yaşayan Venezuela lideri Maduro'ya 2 öneri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın söz ve eylemleriyle "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" adı altında hedefinde olan ve ABD tarafından terör örgütü lideri ilan edilen Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, ABD ile Venezuela arasında diyalogun açık tutulmasının önemini vurgularken gerginliğin de bir an önce yatışmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile gerilim yaşayan Venezuela lideri Maduro'ya 2 öneri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.12.2025
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
saat ikonu 21:24

Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ile Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

"SORUNLAR DİYALOGLA ÇÖZÜLEBİLİR"

Erdoğan görüşmede, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’ya, bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye’nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ve bunu her platformda dile getirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile gerilim yaşayan Venezuela lideri Maduro'ya 2 öneri

"GERGİNLİK BİR AN ÖNCE YATIŞMALI"

ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile gerilim yaşayan Venezuela lideri Maduro'ya 2 öneri

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile gerilim yaşayan Venezuela lideri Maduro'ya 2 öneri

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu, Cartel de los Soles (Güneşler Karteli) Örgütü lideri olduğu iddiasıyla terörist ilan etmiş, örgüt adı, ülkenin terör örgütleri listesine de eklenirken Maduro'nun tutuklanması ve hüküm giymesini sağlayacak bilgi için de 50 milyon dolar ödül konulmuştu.

