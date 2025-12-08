Fabrika alevlere teslim oldu! O anlar anbean kamerada

Yangın, Uşak merkezde bulunan bir poşet fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikadan alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm fabrikaya sıçradı. Çevredeki vatandaşların durumunun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, yangından dolayı fabrikada hasar oluşurken soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.