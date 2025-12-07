İslam Memiş'ten altın için 24 gün uyarısı! 'Bu müthiş bir fırsat'

GRAM ALTINDA KRİTİK DÖNEM

Şimdi Ekim ayında 12.500 dolara kadar işçilikler yükseldi 1 kilogram külçe altında. Çok yoğun bir talep vardı.



Ve dolayısıyla da bu işçilikler yani 1 kilogram altının karşısındaki 12.500 dolar işçilikler bu ay 1000 dolara kadar geriledi.



Bu gram altın yatırımcısı için müthiş bir fırsat.





