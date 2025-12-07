Menü Kapat
12°
İslam Memiş'ten altın için 24 gün uyarısı! 'Bu müthiş bir fırsat'

Aralık 07, 2025 14:39
1
İslam Memiş'ten altın için 24 gün uyarısı! 'Bu müthiş bir fırsat'

Altın 2025 yılında uzun süreli yükseliş trendinin ardından yılın son günlerinde inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Altın borcu olan, düğün hazırlığında olan ya da elinde TL bulunduran vatandaşlar da  altının hangi yöne doğru hareket edeceğini merak ediyor. 

Finansal analist İslam Memiş, katıldığı canlı yayında yılın bitimine 24 gün kala altın almak isteyen vatandaşları uyardı. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in altın öngörü ve değerlendirmeleri şöyle: 

   

2

“Çok önemli bir uyarı yapmak istiyorum.

2026 yılı manipülasyon yılı.

Lütfen dikkat edin.

Çünkü sert düşüşleri de göreceğiz, sert yükselişleri de göreceğiz, böyle bir piyasa bizi bekliyor.

 

3

DİKKAT GENİŞ ARALIK VAR!

Düşüş yönünde ve yükseliş yönünde geniş band aralıkları var. Örnek olarak ons altın 4200 dolar seviyesinden haftayı tamamladı.

Aşağıda 3800 dolar seviyesi var yukarıda 4800 dolar seviyesi var.

Bakın bu 1000 dolarlık bant aralığında 1 yıllık süreç içerisinde dalgalanan bir piyasa bizi bekliyor.

 

4

HER İKİ YÖNE KIRILMA DA MÜMKÜN!

Rusya Ukrayna tarafından gelebilecek bir barış haberi ile birlikte veya farklı ülkelerden gelecek barış haberi ile birlikte Amerika Venezuela'ya saldırılmazsa 4000 dolar seviyesin altında sarkan bir trend göreceğiz.

5

BARIŞLAR UZARSA İBRE YUKARI DÖNER 

Ama eğer bu iş uzarsa, barış haberleri uzarsa, Amerika Venezuela'ya saldırılsa bu sefer yine 4500 dolar seviyesinin yukarı yönünü kırıldığını göreceğiz.

Ama sonuç itibariyle geniş bant aralığında sert dalgalanmalara karşı yatırımcının dikkat etmesi lazım. Yani fiyata değil miktara odaklanması lazım yatırımcının.


 

6

2026’DA MUTLAKA MİKTARA ODAKLANIN

Bence yatırımcının 2026 yılında dikkat etmesi gereken en önemli husus altının fiyatı işte 5000 lira olduğu 6000 lira olduğu değil. Elimdeki benim 10 gramım 20 gram nasıl yapabilirim miktarı nasıl artırabilirim diye bir düşüncenin ortaya çıkması lazım.

7

MANİPÜLASYONA DİKKAT

Çünkü fiyata takılı kaldığınız zaman düşecek mi yükselecek mi böyle bir manipülasyon piyasası da görebiliriz Ekim ayında olduğu gibi.

Gram Altın TL fiyatında 5820 seviyesinden haftalık kapanış yaptı fiziki tarafta

Burada da 5750-6000 lira aralığında yıl sonuna kadar bir kapanış bekliyoruz.

O yüzden 5500-6000 lira aralığını Gram Altın TL fiyatında alım fırsatı olarak gözlemlemeye devam ediyoruz.


 

8

GRAM ALTINDA KRİTİK DÖNEM

Şimdi Ekim ayında 12.500 dolara kadar işçilikler yükseldi 1 kilogram külçe altında. Çok yoğun bir talep vardı.

Ve dolayısıyla da bu işçilikler yani 1 kilogram altının karşısındaki 12.500 dolar işçilikler bu ay 1000 dolara kadar geriledi.

Bu gram altın yatırımcısı için müthiş bir fırsat.


 

9

YILBAŞINDAN İTİBAREN TEKRAR ARTABİLİR

Yan ons altın tekrar 4200 dolar seviyesi üzerine yükseldi ama herkes şunu merak etti.

Gram altın niye yükselmedi? Gram altın neden 6000'e gitmedi diye çok merak edildi.

İşte bu işçilikler gerilediği için gram altın stabil.

Bu pozisyonlar yıl sonu kapatıldıktan sonra tekrar o işçilikler artabilir.

Gram altın kaldığı yerden 6000 lira seviyesi üzerinden yıla başlayabilir.


 

10

ALTIN BORCU OLANLAR DİKKAT

Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın yatırım için fırsat kollayanlar, işte bu yıl sonuna kadar 5.750-6.000 lira aralığını değerlendirebilir.

Ama elinde altın bulunur altyatırımcısı eğer nakde ihtiyacı yoksa. Yani ev almayacak, araba almayacak, ticaret yapmayacaksa beklemeye devam etmeli.

Yine TL bazlı ve ons bazlı yıllar içinde yükselişler devam edecek gibi duruyor.”

