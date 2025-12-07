Aydın'da akıllara durgunluk veren olay! Önce polise çarptı sonra fotoğrafını çekip kayıplara karıştı

Söke Yenicami Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, evine gelen polis memuru A.K., aracından eşya indirdiği sırada arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

ARACININ ÜZERİNDE FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Polise çarptıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans isteyen A.A., yaralı polis memurunun arabasının üzerinde fotoğrafını çekip, olay yerinden uzaklaştı. Yaralı polis memurunun fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan A.A.'yı yakalamak için Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

SALDIRININ SEBEBİ AİLE MESELESİ ÇIKTI

Kısa sürede izine ulaşılan A.A., emniyet ekiplerine teslim oldu. İddiaya göre olayın yaşanan kişisel ve ailevi bir meseleden kaynaklandığı belirtildi.

POLİS MEMURUNUN SON DURUMU NASIL

Yaralanan polis memuru A.K.'nin ayağında kırık olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde çarpmanın etkisiyle yaralar bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.