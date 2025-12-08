Oryantal Asena, Hasan Dere'den neden boşandığını ilk kez açıkladı

Oryantal Asena 2017 yılında Hasan Dere ile evlendi ve çift Almanya'da yaşamaya başladı. Geçtiğimiz aylarda boşanan Asena, ilk kez boşanmasıyla ilgili konuştu ve "Bir süre sonra asker arkadaşı gibi olduk.” dedi.

ORYANTAL ASENA'DAN BOŞANMA İTİRAFI GELDİ

Boşandıktan sonra sahnelere dönen Asena, ilk kez boşanma süreciyle ilgili konuştu. Katıldığı programda itiraflarını bir bir sıralayan Asena “Birbirimize karşı sevgi ve saygımızın azalmasını istemediğimiz için boşandık. Hem işte hem evde sürekli beraberdik. Bir süre sonra asker arkadaşı gibi olduk.” dedi.

Programda, uzun bir aradan sonra sahneye dönüş süreciyle ilgili sorulara da cevap veren Asena, kendisine yöneltilen “Boşandıktan sonra sahneye çıkmak nasıl bir duyguydu?” sorusuna "Sekiz yıl sonra sahneye döndüm. Sahnede arkamı dönüp hüngür hüngür ağladım." şeklinde cevap verdi.