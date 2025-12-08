Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
 Dilek Ulusan

Oryantal Asena, Hasan Dere'den neden boşandığını ilk kez açıkladı

Bir süre önce Hasan Dere'den boşanan ve sahnelere geri dönen Asena, katıldığı programda neden boşanma kararı aldığını ilk kez açıkladı. Asena "Bir süre sonra asker arkadaşı gibi olduk.” dedi.

Oryantal Asena, Hasan Dere'den neden boşandığını ilk kez açıkladı
08.12.2025
08.12.2025
saat ikonu 12:02

Oryantal Asena 2017 yılında Hasan Dere ile evlendi ve çift 'da yaşamaya başladı. Geçtiğimiz aylarda boşanan Asena, ilk kez boşanmasıyla ilgili konuştu ve "Bir süre sonra asker arkadaşı gibi olduk.” dedi.

ORYANTAL ASENA'DAN BOŞANMA İTİRAFI GELDİ

Boşandıktan sonra sahnelere dönen Asena, ilk kez süreciyle ilgili konuştu. Katıldığı programda itiraflarını bir bir sıralayan Asena “Birbirimize karşı sevgi ve saygımızın azalmasını istemediğimiz için boşandık. Hem işte hem evde sürekli beraberdik. Bir süre sonra asker arkadaşı gibi olduk.” dedi.

Oryantal Asena, Hasan Dere'den neden boşandığını ilk kez açıkladı

Programda, uzun bir aradan sonra sahneye dönüş süreciyle ilgili sorulara da cevap veren Asena, kendisine yöneltilen “Boşandıktan sonra sahneye çıkmak nasıl bir duyguydu?” sorusuna "Sekiz yıl sonra sahneye döndüm. Sahnede arkamı dönüp hüngür hüngür ağladım." şeklinde cevap verdi.

Oryantal Asena, Hasan Dere'den neden boşandığını ilk kez açıkladı
Sıkça Sorulan Sorular

Oryantal Asena kaç yaşında?
14 Aralık 1977 doğumlu Asena, 1990'ların sonu ve 2000'lerde Türk oryantal dansını modernize ederek uluslararası izleyicilerle tanıştırması nedeniyle ünlendi.
