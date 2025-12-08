Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Pop star Özlem Yerşen'e vergi incelemesi!

Bir döneme damgasını vuran Özlem Yerşen, hakkında vergi kaçırdığı iddiasıyla iddianame düzenlendi. Hakim karşısına çıkan Özlem Yerşen, yöneticisi olduğu Sinema Sevenler Derneği üzerinden vergi kaçırdığı, 2022 yılına ait defter ve belgeleri ibraz etmediği iddia ediliyor.

Pop star Özlem Yerşen'e vergi incelemesi!
08.12.2025
08.12.2025
90'lı yıllara damga vuran Hazal mahlası ile bilinen Özlem Yerşen hakkında Sinema Sevenler Derneği üzerinden vergi kaçırdığı iddiasıyla iddianame düzenlendi. İddiananmede, derneğin 2022 yılına ait defter ve belgeleri talep edildi.

POP STAR ÖZLEM YERŞEN'İN VERDİ KAÇIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Vergi Müfettişliği, evrakların teslim edilmediğini belirterek rapor hazırladı ve durum 'na bildirildi. Savcılık, Vergi Usul Kanunu'nun 359/a-2 maddesi uyarınca 'belge ibraz etmeme (gizleme)' suçunun işlendiğini ileri sürdü ve Özlem Yerşen'in cezalandırılmasını istedi. Hakim, eksik hususların tamamlanması amacıyla çeşitli kurumlara müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.

Pop star Özlem Yerşen'e vergi incelemesi!

Buna göre; derneğin yetkilendirme kararının gönderilmesi, dernekle ilgili ticaret sicil kayıtlarının mahkemeye sunulması, sanatçının e-tebligat başvurusu olup olmadığının ilgili vergi dairesinden bildirilmesi istenecek. Mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Pop star Özlem Yerşen'e vergi incelemesi!

Duruşmada ayrıntılı bir savunma yapan Hazal mahlaslı Özlem Yerşen şu ifadeleri kullandı: "Dernek, sanatçıların ses hakkını korumak amacıyla çalışan 40 yıllık bir topluluktur. Üyelerin ricası üzerine gönüllü olarak yardımcı oldum. Daha sonra benim adıma bir yetki belgesi düzenlenmiş ancak bu benim bilgim dışında yapılmış.

Pop star Özlem Yerşen'e vergi incelemesi!

Defterlerin nerede olduğu, kim tarafından tutulduğu konusunda bilgim yok. Muhasebe süreçlerine dahil olmadım. Eğer bir eksiklik varsa kasıtlı değildir." Yerşen, kendisine ulaşan bir tebligat olmadığını, bu nedenle sürecin nasıl işlediğinden de haberdar olmadığını söyledi.

