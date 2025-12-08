Menü Kapat
 Ömer Faruk Dogan

TOGG T10X ve T10F'in gerçek yerlilik oranı: Bakanlık resmen açıkladı

TOGG'un SUV modeli T10X ve fastback modeli T10F'in 2025 yılına ait resmi yerlilik oranları açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre her iki model de yüzde 70'ten fazla yerli katkı oranlarına sahip.

08.12.2025
08.12.2025
'un SUV tipindeki ve fastback gövdeli modellerinin Türkiye elektrikli otomobil pazarındaki yükselişi kadar, üretimdeki yerli payı da uzun süredir kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklardan biri olmaya devam ediyor. 2025 yılına ait resmi veriler ise söz konusu soruya artık rakamlarla net cevap veriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, düzenli olarak üreticilerin beyanlarına göre Türkiye'de üretilen otomobillerin yerli katkı oranlarını paylaşıyor. 2025 yılına ait güncel tablo da yakın zamanda yayınlandı. Verilere bakıldığında her iki modelin de yüksek oranlarda bulunduğu net şekilde görülüyor.

TOGG T10X ve T10F'in gerçek yerlilik oranı: Bakanlık resmen açıkladı

T10X VE T10F İÇİN RESMİ 2025 YERLİLİK ORANLARI AÇIKLANDI

"2025 Yılı Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranı Beyanları" başlıklı resmi listedeki kayıtlara göre Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu San. ve Tic. A.Ş. adına üretilen iki model için beyan edilen oranlar şöyle sıralanıyor:

TOGG T10X: M1 sınıfında, 160 kW elektrikli motor, otomatik şanzıman ve V2 Premium Long Range donanım paketi ile listelenen modelin yerli katkı oranı yüzde 74,9 olarak beyan edildi.

TOGG T10F: M1 sınıfında, 160 kW elektrikli motor, otomatik şanzıman ve Premium Long Range donanım paketiyle yer alan fastback gövdeli modelin yerli katkı oranı yüzde 77,8 seviyesinde açıklandı.

TOGG T10X ve T10F'in gerçek yerlilik oranı: Bakanlık resmen açıkladı

Veriler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na TOGG tarafından sunulan resmi beyanlara dayanıyor ve listenin son güncelleme tarihi 19 Kasım 2025 olarak yer alıyor.

