Tesla tatil güncellemesi ile birçok yenilik geliyor: Köpek modu, Grok desteği ve daha fazlası!

Elektrikli otomobil devi Tesla, her yılın aralık ayında kullanıcılarına sunduğu ve artık bir gelenek haline gelen yeni "Tatil Güncellemesi" paketini resmen duyurdu. Şirket, geçtiğimiz yıllarda Apple Podcasts veya Steam entegrasyonu gibi yeniliklere imza atarken, 2025 güncellemesinde rotayı daha çok araç içi eğlenceye ve küçük çaplı iyileştirmelere çevirmiş durumda.

Electrek'in haberine göre, üretici güncelleme notlarında irili ufaklı pek çok yeni özelliğe yer veriyor.

GROK İLE NAVİGASYON DENEYİMİ DEĞİŞİYOR

Birçok otomobil üreticisi yapay zeka tabanlı dil modellerini araçlarına entegre etme yarışına girerken, Tesla'nın tercihi şaşırtıcı olmayan bir şekilde Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI şirketi tarafından geliştirilen Grok oldu.

Yayınlanan son güncellemeyle Grok, araç fonksiyonlarına erişim yeteneği kazandı. İlk aşamada navigasyon sistemine entegre edilen sohbet botu, kullanıcıların sesli komutlarıyla varış noktası eklemesine veya düzenlemesine olanak tanıyor. Şirket, yeni özelliği "kişisel rehberiniz" olarak tanımlarken, asistanın kullanılabilmesi için Grok'un kişiliğinin 'Asistan' olarak ayarlanması gerektiğini belirtiyor.

ARAÇ İÇİ PHOTOBOOTH VE "KÖPEK MODU" GÜNCELLEMELERİ

Tesla’nın duyurduğu bir diğer eğlenceli özellik ise "Photobooth". Araç sahipleri, Toybox menüsü üzerinden erişebilecekleri uygulamayla, otomobilin iç kamerasını kullanarak filtreli, çıkartmalı ve emojili selfie çekimleri yapabilecek. Çekilen kareler, doğrudan mobil uygulama üzerinden paylaşılabilecek.

Daha işlevsel özelliklere odaklanan kullanıcılar içinse "Köpek Modu" (Dog Mode) tarafında önemli bir iyileştirme göze çarpıyor. Artık mod aktif hale getirildiğinde, iPhone kullanıcıları "Canlı Etkinlik" (Live Activity) özelliği sayesinde araç kabininden periyodik görüntüleri, sıcaklık değerlerini ve batarya durumunu telefonlarının kilit ekranından anlık olarak takip edebilecek.

NAVİGASYON VE ŞARJ İSTASYONLARINDA 3D DÖNEMİ

Sürücülerin hayatını kolaylaştıracak navigasyon iyileştirmeleri de pakette yerini aldı. Artık favori rotaların sıralaması değiştirilebiliyor ve harita üzerinde herhangi bir noktaya iğne bırakılarak Ev veya İş adresi tanımlanabiliyor.

Bununla birlikte sürücüler, navigasyon üzerinden seçili Supercharger istasyonlarının 3D görünümlerine ulaşabilecek, sahadaki doluluk oranlarını ve istasyon düzenini, oraya varmadan önce detaylı bir şekilde görebilecek. Özellik, park planlaması yapmak isteyenler için büyük kolaylık sağlayacak gibi görünüyor.

DİĞER ÖNE ÇIKAN YENİLİKLER

Güncelleme kapsamında sunulan diğer önemli özellikler ise şöyle sıralanıyor:

Araç Kamerası (Dashcam): Kaydedilen kliplerde artık hız, direksiyon açısı ve otopilot durumu gibi teknik veriler de yer alacak.

HOV Şeridi Desteği: Navigasyon, yolcu sayısı ve zaman kısıtlamalarına göre yüksek yoğunluklu araç şeritlerini (HOV) otomatik olarak rotaya dahil edebilecek.

Telefon Unutma Uyarısı: Araçta telefon unutulması durumunda, kapılar kapandıktan kısa bir süre sonra sesli uyarı verilecek.

Konuma Özel Şarj Limiti: Belirli bir konumda ayarlanan şarj limiti kaydedilerek, o noktaya her gidildiğinde otomatik olarak uygulanacak.

SpaceX Simülasyonu: Kullanıcılar, NASA astronotlarının kullandığı arayüzlere dayanan bir oyunla Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme denemesi yapabilecek.