Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Tesla tatil güncellemesi ile birçok yenilik geliyor: Köpek modu, Grok desteği ve daha fazlası!

Tesla, 2025 Tatil Güncellemesi ile yapay zeka asistanı Grok'u navigasyon sistemine entegre ederek sesli komutla rota oluşturma imkanı getirdi. Güncelleme kapsamında araç içi fotoğraf kabini, geliştirilmiş Köpek Modu ve Supercharger istasyonlarının 3D önizlemesi gibi hem eğlenceli hem de işlevsel yenilikler sunuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 09:43

Elektrikli otomobil devi Tesla, her yılın aralık ayında kullanıcılarına sunduğu ve artık bir gelenek haline gelen yeni "Tatil Güncellemesi" paketini resmen duyurdu. Şirket, geçtiğimiz yıllarda Apple Podcasts veya Steam entegrasyonu gibi yeniliklere imza atarken, 2025 güncellemesinde rotayı daha çok araç içi eğlenceye ve küçük çaplı iyileştirmelere çevirmiş durumda.

Electrek'in haberine göre, üretici güncelleme notlarında irili ufaklı pek çok yeni özelliğe yer veriyor.

GROK İLE NAVİGASYON DENEYİMİ DEĞİŞİYOR

Birçok otomobil üreticisi yapay zeka tabanlı dil modellerini araçlarına entegre etme yarışına girerken, 'nın tercihi şaşırtıcı olmayan bir şekilde Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI şirketi tarafından geliştirilen oldu.

Tesla tatil güncellemesi ile birçok yenilik geliyor: Köpek modu, Grok desteği ve daha fazlası!

Yayınlanan son güncellemeyle Grok, araç fonksiyonlarına erişim yeteneği kazandı. İlk aşamada navigasyon sistemine entegre edilen sohbet botu, kullanıcıların sesli komutlarıyla varış noktası eklemesine veya düzenlemesine olanak tanıyor. Şirket, yeni özelliği "kişisel rehberiniz" olarak tanımlarken, asistanın kullanılabilmesi için Grok'un kişiliğinin 'Asistan' olarak ayarlanması gerektiğini belirtiyor.

ARAÇ İÇİ PHOTOBOOTH VE "KÖPEK MODU" GÜNCELLEMELERİ

Tesla’nın duyurduğu bir diğer eğlenceli özellik ise "Photobooth". Araç sahipleri, Toybox menüsü üzerinden erişebilecekleri uygulamayla, otomobilin iç kamerasını kullanarak filtreli, çıkartmalı ve emojili selfie çekimleri yapabilecek. Çekilen kareler, doğrudan mobil uygulama üzerinden paylaşılabilecek.

Tesla tatil güncellemesi ile birçok yenilik geliyor: Köpek modu, Grok desteği ve daha fazlası!

Daha işlevsel özelliklere odaklanan kullanıcılar içinse "Köpek Modu" (Dog Mode) tarafında önemli bir iyileştirme göze çarpıyor. Artık mod aktif hale getirildiğinde, iPhone kullanıcıları "Canlı Etkinlik" (Live Activity) özelliği sayesinde araç kabininden periyodik görüntüleri, sıcaklık değerlerini ve batarya durumunu telefonlarının kilit ekranından anlık olarak takip edebilecek.

Tesla tatil güncellemesi ile birçok yenilik geliyor: Köpek modu, Grok desteği ve daha fazlası!

NAVİGASYON VE ŞARJ İSTASYONLARINDA 3D DÖNEMİ

Sürücülerin hayatını kolaylaştıracak navigasyon iyileştirmeleri de pakette yerini aldı. Artık favori rotaların sıralaması değiştirilebiliyor ve harita üzerinde herhangi bir noktaya iğne bırakılarak Ev veya İş adresi tanımlanabiliyor.

Bununla birlikte sürücüler, navigasyon üzerinden seçili Supercharger istasyonlarının 3D görünümlerine ulaşabilecek, sahadaki doluluk oranlarını ve istasyon düzenini, oraya varmadan önce detaylı bir şekilde görebilecek. Özellik, park planlaması yapmak isteyenler için büyük kolaylık sağlayacak gibi görünüyor.

Tesla tatil güncellemesi ile birçok yenilik geliyor: Köpek modu, Grok desteği ve daha fazlası!

DİĞER ÖNE ÇIKAN YENİLİKLER

Güncelleme kapsamında sunulan diğer önemli özellikler ise şöyle sıralanıyor:

Araç Kamerası (Dashcam): Kaydedilen kliplerde artık hız, direksiyon açısı ve otopilot durumu gibi teknik veriler de yer alacak.

HOV Şeridi Desteği: Navigasyon, yolcu sayısı ve zaman kısıtlamalarına göre yüksek yoğunluklu araç şeritlerini (HOV) otomatik olarak rotaya dahil edebilecek.

Telefon Unutma Uyarısı: Araçta telefon unutulması durumunda, kapılar kapandıktan kısa bir süre sonra sesli uyarı verilecek.

Konuma Özel Şarj Limiti: Belirli bir konumda ayarlanan şarj limiti kaydedilerek, o noktaya her gidildiğinde otomatik olarak uygulanacak.

SpaceX Simülasyonu: Kullanıcılar, NASA astronotlarının kullandığı arayüzlere dayanan bir oyunla Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme denemesi yapabilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İnşaat malzemesiyle hipersonik silah yaptılar: Çin'den Tesla parasına füze!
Avrupa'daki Tesla araçlarda 'onarımı neredeyse imkansız' bir sorun tespit edildi
ETİKETLER
#tesla
#grok
#Tatil Güncellemesi
#Fotobooth
#Köpek Modu
#3d Navigasyon
#Araç İçi Eğlence
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.