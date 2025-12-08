Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Dev dalgalar gölette yüzenleri denize sürükledi: 3 kişi hayatını kaybetti

İspanya’nın güneybatısındaki Kanarya Adaları’na bağlı Tenerife’de, doğal bir gölette yüzen 3 kişi dev dalgaların etkisiyle denize sürüklendi. Denize sürüklenen 3 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

’na bağlı Tenerife’de, doğal gölette yüzen 3 kişi, dev dalgalar nedeniyle denize sürüklendi. Tenerife Acil Servis Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada, 3 kişinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıkları belirtildi.

Yetkililer, denize sürüklenen dördüncü bir kişinin daha bulunduğunu ancak sağlık durumuna ilişkin henüz net bilgi olmadığını açıkladı.

Dev dalgalar gölette yüzenleri denize sürükledi: 3 kişi hayatını kaybetti

3 KİŞİ DE YARALANDI

Ayrıca dev dalgaların gölete girmesi sonucu içeride bulunan 3 kişinin yaralandığı, bir kişinin ise kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kanarya Adaları özerk yönetimine bağlı Acil Durumlar Genel Müdürlüğü, son haftalarda olumsuz deniz şartları nedeniyle kıyı şeridinde artan kazalar sebebiyle alarm durumu ilan edildiğini duyurmuştu.

Los Gigantes bölgesinde Ocak 2025’te de benzer bir olayda 1 kişi hayatını kaybetmişti.

