Editor
 Berrak Arıcan Baş

Okul arkadaşlarını korkunç şekilde katlettiler!

ABD'de korkunç cinayet gün yüzüne çıktı. Florida eyaletinde 14 yaşındaki Danika Troy, aynı okulda okuduğu arkadaşları tarafından bir ormanda katledildi. 16 ve 14 yaşındaki baş şüphelilerin Troy'u kurşuna dizip ardından cansız bedenini yaktıkları ortaya çıktı.

Okul arkadaşlarını korkunç şekilde katlettiler!
07.12.2025
07.12.2025
07.12.2025

ABD'nin Florida eyaletinde 14 yaşındaki Danika Troy kayıplara karıştı. En son annesi tarafından görülen Troy, için kayıp ilanı verildi. Santa Rosa County Şerifi Bob Johnson'ın perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Troy'un cansız bedeninin ormanlık alanda bulunduğunu açıkladı.

Şerif Johnson, Troy'un çok sayıda kurşun yarasıyla hayatını kaybettiğini ve cansız bedeninin ateşe verildiğini söyledi. Şerif Johnson, "Burada olay gerçekten korkunç bir hal alıyor. 14 yaşındaki bir kızı vurup öldürüyorsunuz, yetmiyor bir de cesedini yakıyorsunuz." dedi.

Okul arkadaşlarını korkunç şekilde katlettiler!

14 VE 16 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Cinayetin baş şüphelileri 14 yaşındaki Kimahri Blevins ve 16 yaşındaki Gabriel Williams olarak belirlendi. İkisi de birinci derece tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

Okul arkadaşlarını korkunç şekilde katlettiler!

3 gencin okul arkadaşı olduğu fakat aralarının bozulduğu ortaya çıktı. Tanıklardan birine göre, Blevins kendisine Williams ile birlikte Danika'yı öldürmeyi planladığını söyledi. İlk planın yalnızca kıza bir el ateş etmek olduğu öne sürüldü.

Okul arkadaşlarını korkunç şekilde katlettiler!

İddiaya göre gençler, Troy'un Blevins'i sosyal medyada engellemesi ve Williams'a "değersiz ve çete üyesi" diyerek hakaret etmesi nedeniyle onu öldürmek istedi. Cansız bedeni ateşe veren kişinin ise Williams olduğu iddia edildi.

''YETİŞKİN OLARAK YARGILANMALILAR''

New York Post'un haberine göre, Blevins sorguda, Troy ile tartıştıklarını ve küçük kızın kendisini sosyal medyadan engellediğini kabul etti. Williams ise Troy'un "incitici sözler söylediğini" belirterek gözyaşlarına boğulduktan sonra tutuklandı.

Şerif Johnson, gençlerin ifadelerinin kanıtlarla örtüşmediğini belirterek "Net bir motivasyon yok." dedi.

Yetkililer, iki gencin yetişkin olarak yargılanmasını umuyor. Ayrıca ebeveynlerin suçlamaya dahil edilip edilmeyeceği de araştırılıyor.

