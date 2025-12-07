Menü Kapat
12°
 Berrak Arıcan Baş

Beşar Esad'ın sızan görüntüleri: Suriye'de büyük yankı uyandıran videolar

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın 2018 yılına ait bazı görüntüleri sızdırıldı. Esad'ın Doğu Guta'da yıkılmış bir camiyle dalga geçtiği, bölge halkı için ise ''toplumun en kötüsü'' dediği duyuluyor. Esad'ın kendi soyismiyle dalga geçtiği anlar da var.

'de Heyet Tahrir eş-Şam örgütünün yıktığı 'ın bazı video görüntüleri sızdırıldı. Bir arabada eski danışmanı Luna Şibl ile ilerleyen Esad, Suriye iç savaşına dair sert ve alaycı ifadeler kullanıyor. Al Arabiya/Al Hadath muhabiri Mahmud el-Vavi görüntülere ulaştı ve servis etti. Görüntülerin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı içinde, üzerinde “çok gizli” ibaresi bulunan bir zarfın içinde bulunduğu belirtildi. Ayrıca zarfta eski danışmanı Luna Şibl’e ait kişisel belgeler de vardı. Görüntülere 8 Aralık 2024’te bazı kişilerin özellikle ''Suriyelilere Beşar Esad’ın gerçek yüzünü göstermek'' amacıyla ulaştığı ifade edildi.

Beşar Esad'ın sızan görüntüleri: Suriye'de büyük yankı uyandıran videolar

CAMİYLE DALGA GEÇİP, HALKA KÜFRETTİ

Görüntülerde, sırasında katliamlara sahne olan Doğu Guta'da yıkılmış bir cami ile Esad'ın dalga geçtiği duyuluyor. Bölge halkına küfür savuran Esad'ın buradaki halkı ''toplumun en kötüsü'' olarak tanımladığı, onları ''sorumsuz firavunlara'' benzettiği ortaya çıkıyor.

Başka bir diyalogda ise Luna Şibl’in, Hizbullah’ın askeri gücüyle övünmesine atıf yaparak, “Şimdi ise sesleri çıkmıyor” dediği aktarılıyor. Esad’ın, “Sakba’ya gireceğiz, sanki kurtarılmamış gibi” sözleri de kayıtlarda yer aldı.

Beşar Esad'ın sızan görüntüleri: Suriye'de büyük yankı uyandıran videolar

SURİYELİ ASKERLERLE DE ALAY ETTİ

Sızdırılan görüntülerde Esad ve Şibl’in, geçmişte Esad’ın elini öpen bazı Suriyeli askerler üzerinden alay ettikleri anlar da var. Bir başka kayıtta ise bir Suriye generali, çok sayıda askerin önünde Esad’a hitaben ''Elinizi ve ayağınızı öperim'' ifadelerini kullanıyor.

Bir diğer görüntüde Esad’ın, amaçlı bir fotoğraf için tankın üzerine çıkmak istediğini söylediği duyuluyor. Esad ayrıca, Suriye’deki tabloya ilişkin “Sadece utanç değil, tiksinti hissediyorum” ifadesini kullanıyor.

Luna Şibl ise polis ve İçişleri Bakanı ile ilgili alaycı sözler sarf ederek, polisle ilgili sık sık sosyal medyada haber yapılmasını tiye alıyor.

Beşar Esad'ın sızan görüntüleri: Suriye'de büyük yankı uyandıran videolar

''TUHAF TEORİLERİN SAHİBİ''

Luna Şibl’in, Suriyeli general Süheyl Hasan ile ilgili sözleri de dikkat çekti. Şibl’in, “Ayağını Kasyun Dağı’na koymuş, Rus korumalarla poz veriyor” dediği, Esad’ın ise Hasan’ı “tuhaf teorilerin sahibi” olarak nitelediği aktarıldı.

Kayıtlarda Esad’ın, “Yiyecekleri yok ama camilere harcıyorlar” diyerek halkı hedef alan sözler sarf ettiği de duyuluyor. Luna Şibl’in ise askeri telsiz konuşmalarıyla dalga geçerek Suriyelileri “nazik” olarak küçümseyici bir şekilde tanımladığı aktarılıyor.

Başka bir videoda Şibl’in, “Bizim gençler Cobar’ı tamamen boşalttı, hiçbir şey bırakmadı” dediği duyuluyor.

Yine bir başka görüntüde Luna Şibl’in, yıkılmış binalar ve boş sokaklar arasında yapılan araç yolculuğu sırasında Esad’a, “İnsani konuları konuşmaya tahammülün yok ama askeri konulara gelince canlanıyorsun” dediği duyuluyor.

Beşar Esad'ın sızan görüntüleri: Suriye'de büyük yankı uyandıran videolar

''HAYVAN İSMİYLE DEĞİŞTİRİLMELİ''

Sızdırılan görüntülerden birinde Esad’ın, kendi soyadıyla dalga geçerek, “Bir hayvan ismiyle değiştirmek lazım” dediği de yer aldı.

Söz konusu görüntülerin Suriye kamuoyunda büyük yankı uyandırdığı ifade edildi.

TGRT Haber
