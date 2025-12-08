Menü Kapat
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Beşiktaş Gaziantep maçında kimler eksik? Sakat ve cezalı olan futbolcular listesi

Trendyol Süper Lig'de yarış devam ederken bu akşamın maç programı da belli oldu. Bugün Süper Lig'de Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maç öncesinde Beşiktaş maçında kimler eksik, sakat ve cezalı belli oldu.

Beşiktaş Gaziantep maçında kimler eksik? Sakat ve cezalı olan futbolcular listesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 09:19

'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ederken Gaziantep maçı bu akşam oynanacak. 8 Aralık Pazartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT, CEZALI?

Bu akşam oynanacak olan müsabaka için bekleyiş devam ediyor. Beşiktaş'ta tedavileri süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 'ın müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, topladığı 24 puanla 6. sırada haftaya başladı.

Beşiktaş Gaziantep maçında kimler eksik? Sakat ve cezalı olan futbolcular listesi

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Jota, Cengiz, El Bilal Toure

: Zafer, Perez, Tayyip, Semih, Arda, Rodrigues, N'diaye, Camara, Kozlowski, Maxim, Bayo

Beşiktaş-Gaziantep FK | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
