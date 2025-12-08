Beşiktaş Gaziantep maçında kimler eksik? Sakat ve cezalı olan futbolcular listesi

Kategoriler
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ederken Beşiktaş Gaziantep maçı bu akşam oynanacak. 8 Aralık Pazartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Bu akşam oynanacak olan müsabaka için bekleyiş devam ediyor. Beşiktaş'ta tedavileri süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Necip Uysal'ın müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, topladığı 24 puanla 6. sırada haftaya başladı.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Jota, Cengiz, El Bilal Toure
Gaziantep FK: Zafer, Perez, Tayyip, Semih, Arda, Rodrigues, N'diaye, Camara, Kozlowski, Maxim, Bayo