Beşiktaş-Gaziantep FK | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in puan tablosunda 6. sırada yer alan Beşiktaş ile hemen arkasındaki Gaziantep FK sahaya çıkıyor. Hakem Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı zorlu mücadele, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve Avrupa potasını etkileyecek.

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Paulista, Emirhan, Gökhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Toure, Jota.

https://x.com/Besiktas/status/1997773321518104711?s=20

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Semih, Tayyip, Rodrigues, Camara, Melih, Kozlowski, Maxim, Bayo, Lungoyi.

https://x.com/GaziantepFK/status/1997735886671540263?s=20

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI ÖNCESİNDE GENEL PERFORMANSLAR

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş; topladığı 24 puanla haftaya 6. sırada girdi. Diğer taraftaysa bugüne kadar çıktığı 14 müsabakanın 6'sından galip ayrılan Gaziantep FK; 4'er beraberlik ve yenilgiyle, rakibinin bir basamak altında 7. sırada konumlandı.

BEŞİKTAŞ'TA RAFA SILVA BELİRSİZLİĞİ

Beşiktaş'ta son günlerde takımla birlikte çalışan Portekizli oyuncu Rafa Silva'nın, Gaziantep FK maçının kadrosunda olup olmayacağı bugün belli olacak. Antrenman eksiğini gidermek amacıyla önce takımdan ayrı olarak sahaya dönüş antrenörü eşliğinde çalışma gerçekleştiren 32 yaşındaki oyuncu, daha sonra da siyah beyazlı oyuncularla antrenmanlara başlamıştı. Ayrıca da kariyerine Beşiktaş'ta devam edip etmeyeceği merak konusu olan Portekizli hücumcu, son üç maçta kadroya dahil edilmemişti.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP FK KARŞISINDA ZORLANIYOR

Siyah beyazlılar, ligde Gaziantep temsilcisiyle oynadığı son 3 maçta galip gelemedi. İlave olarak da Beşiktaş, evinde oynadığı son 3 lig maçında rakiplerine 8 puan bıraktı.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah beyazlılarda iki oyuncu, Gaziantep FK karşısında formasından uzak kalacak. Esasen ise Beşiktaş'ta tedavileri süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Necip Uysal'ın, müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

GAZİANTEP FK BURAK YILMAZ İLE ÇIKIŞA GEÇMİŞTİ

Yeni sezona kötü bir giriş yapan Gaziantep FK, ardından ise Burak Yılmaz'ı göreve getirmiş ve üst üste pozitif sonuçlar almıştı.