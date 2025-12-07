Menü Kapat
12°
Spor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe ve Galatasaray'a yıldız golcü önerisi: İtalya'dan Türkiye'ye sürpriz transfer!

Fenerbahçe ve Galatasaray'a menajerler aracılığıyla sürpriz bir golcü önerildi. Halihazırda Süper Lig devlerinin forvet aradığı dönemde; Milan'da gözden çıkarılan Santiago Gimenez, hem Fenerbahçe'ye hem de Galatasaray'a teklif edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a yıldız golcü önerisi: İtalya'dan Türkiye'ye sürpriz transfer!
ve için transferde Santiago Gimenez kritiği başladı. Bir süredir yeni golcü hesapları yapan Fenerbahçe ve Galatasaray, an itibarıyla Milanlı Santiago Gimenez'i değerlendirmeye aldı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A TRANSFERDE SANTIAGO GIMENEZ ÖNERİSİ

Fenerbahçe ve Galatasaray, Santiago Gimenez transferi için hesaplamalara girişti. Esasen ise Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri'den memnun olmadığı dönemde, Galatasaray'da da Mauro Icardi ile devam edip etmeme hamlesi tartışılıyordu! İlave olarak da Milan, Santiago Gimenez için satın alma opsiyonunu içeren bir kiralama formülünü masaya koydu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a yıldız golcü önerisi: İtalya'dan Türkiye'ye sürpriz transfer!

SANTIAGO GIMENEZ'İN KARİYERİNDE MEDCEZİRLER

Feyenoord ile başarılı performanslar gösteren ve 2025 kış döneminde 30 milyon Euro bedelle Milan'a imza atan Santiago Gimenez, ardından gelen süreçte ise aradığını bulamadı. Son olarak da 24 yaşındaki forvet, bu sezon Çizme deviyle 768 dakika sahada kaldı ve 1 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a yıldız golcü önerisi: İtalya'dan Türkiye'ye sürpriz transfer!

Sıkça Sorulan Sorular

SANTIAGO GIMENEZ'İN KAÇ YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR?
Yıldız golcünün, Milan ile 2029 yazına kadar kontratı bulunuyor.
