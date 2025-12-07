Fenerbahçe ve Galatasaray'a yıldız golcü önerisi: İtalya'dan Türkiye'ye sürpriz transfer!

Fenerbahçe ve Galatasaray için transferde Santiago Gimenez kritiği başladı. Bir süredir yeni golcü hesapları yapan Fenerbahçe ve Galatasaray, an itibarıyla Milanlı Santiago Gimenez'i değerlendirmeye aldı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A TRANSFERDE SANTIAGO GIMENEZ ÖNERİSİ

Fenerbahçe ve Galatasaray, Santiago Gimenez transferi için hesaplamalara girişti. Esasen ise Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri'den memnun olmadığı dönemde, Galatasaray'da da Mauro Icardi ile devam edip etmeme hamlesi tartışılıyordu! İlave olarak da Milan, Santiago Gimenez için satın alma opsiyonunu içeren bir kiralama formülünü masaya koydu.

SANTIAGO GIMENEZ'İN KARİYERİNDE MEDCEZİRLER

Feyenoord ile başarılı performanslar gösteren ve 2025 kış transfer döneminde 30 milyon Euro bedelle Milan'a imza atan Santiago Gimenez, ardından gelen süreçte ise aradığını bulamadı. Son olarak da 24 yaşındaki forvet, bu sezon Çizme deviyle 768 dakika sahada kaldı ve 1 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.