TGRT Haber
12°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Formula 1 kim kazandı? F1 2025 Dünya Şampiyonu kim oldu?

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı olan Abu Dabi GP sona erdi. Yarışın sona ermesinin ardından F1 2025 Dünya Şampiyonu kim olduğu belli oldu. Sporseverler tarafından Formula 1 kim kazandı, Max Verstappen şampiyon oldu mu merak ediliyor.

Formula 1 kim kazandı? F1 2025 Dünya Şampiyonu kim oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 17:46
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 17:46

2025 'nın son yarışı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Yas Marina Pisti'nde bugün gerçekleştirdi. Şampiyonluk ihtimali olan üç pilotun yarıştığı yarış sona erdi.

Yarışın sona ermesinin ardından sporseverler tarafından kim kazandı, Dünya Şampiyonu kim oldu sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Formula 1 kim kazandı? F1 2025 Dünya Şampiyonu kim oldu?

F1 2025 DÜNYA ŞAMPİYONU KİM OLDU?

F1 2025 Dünya Şampiyonu McLaren pilotu oldu. Abu Dabi GP'yi 3. sırada tamalayan Lando Norris ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Norris'in arkasından ise puan tablosunda Red Bull pilotu ve McLaren'in diğer pilotu geldi.

Formula 1 kim kazandı? F1 2025 Dünya Şampiyonu kim oldu?

MAX VERSTAPPEN ŞAMPİYON OLDU MU?

Max Verstappen F1 Abu Dabi GP'yi 1. sırada tamamlamasına rağmen puan farkından dolayı şampiyon olamadı. Max Verstappen'in şampiyon olabilmesi için Lando Norris'in F1 Abu Dabi GP'yi 4. sırada tamamlaması gerekiyordu.

F1 Abu Dabi GP'nin sıralamaları ise şöyle:

  1. Max Verstappen
  2. Oscar Piastri
  3. Lando Norris
  4. Charles Leclerc
  5. Alonso
  6. Ocon
  7. Hamilton
  8. Hülkenberg
  9. Stroll
  10. Bortoleto
  11. Bearman
  12. Sainz
  13. Tsunoda
  14. Antonelli
  15. Albon
  16. Hadjar
  17. Lawson
  18. Gasly
  19. Colapinto
#max verstappen
#dünya şampiyonası
#formula 1
#oscar piastri
#lando norris
#F1
#Abu Dabi Gp
#Aktüel
TGRT Haber
