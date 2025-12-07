Formula 1 kim kazandı? F1 2025 Dünya Şampiyonu kim oldu?

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Yas Marina Pisti'nde bugün gerçekleştirdi. Şampiyonluk ihtimali olan üç pilotun yarıştığı yarış sona erdi.

Yarışın sona ermesinin ardından sporseverler tarafından Formula 1 kim kazandı, Dünya Şampiyonu kim oldu sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

F1 2025 DÜNYA ŞAMPİYONU KİM OLDU?

F1 2025 Dünya Şampiyonu McLaren pilotu Lando Norris oldu. Abu Dabi GP'yi 3. sırada tamalayan Lando Norris ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Norris'in arkasından ise puan tablosunda Red Bull pilotu Max Verstappen ve McLaren'in diğer pilotu Oscar Piastri geldi.

MAX VERSTAPPEN ŞAMPİYON OLDU MU?

Max Verstappen F1 Abu Dabi GP'yi 1. sırada tamamlamasına rağmen puan farkından dolayı şampiyon olamadı. Max Verstappen'in şampiyon olabilmesi için Lando Norris'in F1 Abu Dabi GP'yi 4. sırada tamamlaması gerekiyordu.

F1 Abu Dabi GP'nin sıralamaları ise şöyle: