Süper Lig'de beklenmedik ayrılık! Galibiyet sonrası istifasını açıkladı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in 15. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu.

"İSTEYEREK YAPMIYORUM"

Demirel açıklamasında şunları söyledi:

"İstifa ediyorum. Ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan, çalışmaktan çok da mutluyum. Ama biliyorsunuz, beni buraya getiren Mehmet Kaya başkandı. Arda Başkan seçildi, onu da tebrik ediyorum. Dün bana çok nazik, çok kibar davrandılar. Ama ben dün bu kararı almıştım zaten. Sadece takımı yalnız bırakmamak adına ve maçtan bir gün önce olduğu için söylemek istemedim."

6 MAÇTA 3 GALİBİYET

31 Ekim'de başkent ekibinde göreve başlayan Volkan Demirel, 6 resmi maça çıktığı kırmızı siyahlılarda 3 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı.