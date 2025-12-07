A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki maçları için stadyumlar belirlendi!

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası serüvenindeki son detaylar da netleşti. Türkiye; 2026 Mart'ındaki play-off aşamasını geçerse, grupta sırasıyla Avustralya, Paraguay ve ABD ile mücadele edecek.



TÜRKİYE'NİN 2026 DÜNYA KUPASI'NDAKİ MAÇLARI

Avustralya-Türkiye | 13 Haziran - Saat 07.00 | Vancouver Stadyumu

Türkiye-Paraguay | 19 Haziran - Saat 07.00 | San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu

Türkiye-ABD | 26 Haziran - Saat 05.00 | Los Angeles Stadyumu

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI YOLUNDA PLAY-OFF OYNAYACAK

A Milli Takım, 2026'nın Mart ayında iki aşamalı play-off etabına katılacak ve tüm maçlarını kazanması halinde Dünya Kupası'nda yer alacak.