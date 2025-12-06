Trabzonspor Göztepe deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı kritik karşılaşma, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve puan tablosunun zirvesini doğrudan etkileyecek.

https://x.com/Goztepe/status/1997388103791575507?s=20

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda, Miroshi, Dennis, Cherni, Efkan, Juan, Janderson.

https://x.com/Goztepe/status/1997365398636007816?s=20

Trabzonspor: Onana, Mustafa, Okay, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchoari, Felipe, Zubkov, Olaigbe, Onuachu.

https://x.com/Trabzonspor/status/1997331435187814681?s=20

TRABZONSPOR'DA ZİRVE HESAPLARI

Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendirmek isteyen Trabzonspor, olası bir Göztepe galibiyetiyle birlikte ikinci sıraya yükselecek ve Galatasaray'ı yakın takibine devam edecek.

TRABZONSPOR SERİ YAKALADI

Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Trabzonspor, 10 haftadır mağlubiyet yüzü görmedi! Esasen ise Karadeniz fırtınası, geride kalan 10 karşılaşmada 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Ayrıca da Trabzonspor bu maçlarda 23 gol bulurken, kalesinde ise 10 gol gördü.

GÖZTEPE VE TRABZONSPOR ARASINDA 31. DÜELLO

2 ekip arasında oynanan 30 karşılaşmada; Trabzonspor 13, Göztepe ise 6 kez galip geldi. İlave olarak da taraflar, tam 11 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

GÖZTEPE KUPADA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMIŞTI

Proje takımı olarak istikrarıyla dikkat çeken Göztepe, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşmış ve 1-0 mağlup olarak sürpriz şekilde turnuvaya veda etmişti.

https://x.com/aspor/status/1996262192379757009?s=20