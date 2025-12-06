Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan 'hayal kırıklığı' vurgusu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Başakşehir beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, yedikleri gol özelinde 'hayal kırıklığı' mesajını verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan 'hayal kırıklığı' vurgusu!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
06.12.2025
saat ikonu 22:40
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
saat ikonu 22:40

'in 15. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kritik mücadele sonrasında takımını değerlendirdi.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan 'hayal kırıklığı' vurgusu!

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN 'HAYAL KIRIKLIĞI' VURGUSU

"İlk 15 dakikada kontrol bizdeydi. Bu süreçte golü bulmalıydık. 2 net pozisyonumuz vardı. O pozisyonlara girince atmanız gerekiyor. Siz golü atamadıkça rakibiniz tekrar inanç kazanıyor. 'nun sakatlığı da şoke edici oldu. O sakatlıktan sonra kontrolümüzü kaybettik. Böyle bir maçta 1-0 öne geçiyorsanız, kazanmak zorundasınız. 2'yi atacak şansı da bulduk ama değerlendiremedik. Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı. Bir kez daha rakibin ortasını engelleyemedik. Değişikliklerden sonra takımın enerjisi yükseldi ve 1-0'ı bulduk. Negatif değil, pozitif etki getirdi değişiklikler. Oyunculara karşı karar almadım, oyuna taze kan sokmak istedim."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan 'hayal kırıklığı' vurgusu!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BERABERLİK SONRASINDA LİDERDEN NE KADAR UZAKLAŞTI?
Sarı lacivertliler, zirvedeki Galatasaray'ın 3 puan gerisinde konumlandı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Önder Özen'den Başakşehir-Fenerbahçe maçı sonrasında Kerem Aktürkoğlu tespiti!
Başakşehir-Fenerbahçe maçında hakem yuhalandı!
ETİKETLER
#Futbol
#başakşehir
#trendyol süper lig
#yağmur
#Fenerbahçe
#nelson semedo
#Domenico Tedesco
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.