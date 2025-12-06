Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan 'hayal kırıklığı' vurgusu!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kritik mücadele sonrasında takımını değerlendirdi.

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN 'HAYAL KIRIKLIĞI' VURGUSU

"İlk 15 dakikada kontrol bizdeydi. Bu süreçte golü bulmalıydık. 2 net pozisyonumuz vardı. O pozisyonlara girince atmanız gerekiyor. Siz golü atamadıkça rakibiniz tekrar inanç kazanıyor. Nelson Semedo'nun sakatlığı da şoke edici oldu. O sakatlıktan sonra kontrolümüzü kaybettik. Böyle bir maçta 1-0 öne geçiyorsanız, kazanmak zorundasınız. 2'yi atacak şansı da bulduk ama değerlendiremedik. Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı. Bir kez daha rakibin ortasını engelleyemedik. Değişikliklerden sonra takımın enerjisi yükseldi ve 1-0'ı bulduk. Negatif değil, pozitif etki getirdi değişiklikler. Oyunculara karşı karar almadım, oyuna taze kan sokmak istedim."