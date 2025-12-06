Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Manchester City çıkarması: Yıldız hücumcu için transfer hamlesi!

Galatasaray'ın transfer rotası yeniden Manchester City'ye ve Bernardo Silva'ya çevrildi. Galatasaray yönetimi, Manchester City'nin yıldız hücumcusu Bernardo Silva için resmen devreye girmeye karar verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da Manchester City çıkarması: Yıldız hücumcu için transfer hamlesi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.12.2025
saat ikonu 21:18
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
saat ikonu 21:21

transferde büyük oynamaya devam ediyor. Uzun zamandır Manchester Cityli ile ilgilenen Galatasaray, an itibarıyla yıldız hücumcu için sözleşme teklifi sunmaya hazırlanıyor. Esasen ise Galatasaray; ile kontratı sona erecek olan Bernardo Silva'yı ikna ederse, sansasyonel için bonservis bedeli ödemek zorunda da kalmayacak.

Galatasaray'da Manchester City çıkarması: Yıldız hücumcu için transfer hamlesi!

GALATASARAY'DA BERNARDO SILVA TRANSFERİ İÇİN RESMİ TEMASLAR

Galatasaray'da Bernardo Silva transferi için menajerlik süreci resmen başlatıldı. Galatasaray'ın gelecek planlamalarında Bernardo Silva'yı da görmek isteyen sarı kırmızılı yönetim, yıldız hücumcu için pek çok özel madde içeren bir kontrat sunmaya karar verdi! Ayrıca şu an için Manchester City'den yeni bir teklif de almayan Bernardo Silva'nın, Suudi Arabistan ihtimalini düşünmemesi durumunda Galatasaray seçeneğine odaklanması bekleniyor.

Galatasaray'da Manchester City çıkarması: Yıldız hücumcu için transfer hamlesi!

GALATASARAY'IN TRANSFER SÜRPRİZİ BERNARDO SILVA'NIN SÜRESİ AZALMIŞTI

Galatasaray'ın transfer listesindeki ilk isimlerden olan Bernardo Silva, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'de bu sezon 1532 dakika süre almış ve 2 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da 31 yşaındaki Portekizli yıldız, Pep Guardiola tarafından zaman zaman hamle oyuncusu olarak kullanılmıştı.

Galatasaray'da Manchester City çıkarması: Yıldız hücumcu için transfer hamlesi!

Sıkça Sorulan Sorular

BERNARDO SILVA'NIN BONSERVİSİ NE KADAR?
Yetenekli hücumcunun güncel piyasa değeri, 32 milyon Euro olarak gösteriliyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı: Bahis süreci yaptırımı!
Fenerbahçe'ye İspanyol yıldızdan transfer cevabı: Temaslar başlamıştı!
ETİKETLER
#Spor
#manchester city
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#bernardo silva
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.