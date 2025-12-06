Galatasaray'da Manchester City çıkarması: Yıldız hücumcu için transfer hamlesi!

Galatasaray transferde büyük oynamaya devam ediyor. Uzun zamandır Manchester Cityli Bernardo Silva ile ilgilenen Galatasaray, an itibarıyla yıldız hücumcu için sözleşme teklifi sunmaya hazırlanıyor. Esasen ise Galatasaray; Manchester City ile kontratı sona erecek olan Bernardo Silva'yı ikna ederse, sansasyonel transfer için bonservis bedeli ödemek zorunda da kalmayacak.

GALATASARAY'DA BERNARDO SILVA TRANSFERİ İÇİN RESMİ TEMASLAR

Galatasaray'da Bernardo Silva transferi için menajerlik süreci resmen başlatıldı. Galatasaray'ın gelecek planlamalarında Bernardo Silva'yı da görmek isteyen sarı kırmızılı yönetim, yıldız hücumcu için pek çok özel madde içeren bir kontrat sunmaya karar verdi! Ayrıca şu an için Manchester City'den yeni bir teklif de almayan Bernardo Silva'nın, Suudi Arabistan ihtimalini düşünmemesi durumunda Galatasaray seçeneğine odaklanması bekleniyor.

GALATASARAY'IN TRANSFER SÜRPRİZİ BERNARDO SILVA'NIN SÜRESİ AZALMIŞTI

Galatasaray'ın transfer listesindeki ilk isimlerden olan Bernardo Silva, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'de bu sezon 1532 dakika süre almış ve 2 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da 31 yşaındaki Portekizli yıldız, Pep Guardiola tarafından zaman zaman hamle oyuncusu olarak kullanılmıştı.