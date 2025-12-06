Türkiye uzay gücünde yeni sayfa: Fergani hibrit motorunu uzayda ateşledi

Fergani Uzay tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk yörünge transfer aracı FGN-TUG-S01 önemli bir adım daha attı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, ilk milli YTA olan FGN-TUG-S01 ile uzay havacılık tarihine geçti.

TARİHİ ATEŞLEME

28 Kasım 2025'te ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden SpaceX Falcon 9 Transporter-15 göreviyle uzaya fırlatılan milli YTA, yörüngedeki hazırlık süreçlerinin ardından tarihi ateşleme operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

FGN-TUG-S01, bugün Türkiye saatiyle 07.46'da ana hibrit itki sistemini devreye aldı. 35 saniye süren ateşleme operasyonu başarılı bir şekilde icra edildi.

Milli YTA, gerçekleştirdiği bu manevra ile 530 kilometre irtifadaki dairesel yörüngesinden ayrılarak, 720 kilometre zirve irtifasına sahip bir eliptik yörüngeye geçişi sağladı. Bu operasyon, Türkiye'nin uzayda kendi geliştirdiği hibrit motor teknolojisiyle gerçekleştirdiği ilk uzay ateşleme operasyonu olmasının yanı sıra dünya genelinde hibrit roket motorunun ilk yörüngesel ateşlemesi olarak tarihe geçti.

Katı ve sıvı yakıtlı motorlara kıyasla daha emniyetli, basit ve maliyet etkin bir yapıya sahip olan hibrit roketlerin, geleceğin uzay operasyonlarında kritik bir rol üstlenmesi öngörülüyor.

Fergani Uzay Üst Yöneticisi Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Fergani'nin geliştirdiği milli YTA FGN-TUG-S01'in ilk yörüngesel ateşleme testini başarıyla tamamladığını belirterek, "Ardından Fergani küp uydusu FRG-10D1, YTA'dan ayrılma operasyonu başarıyla gerçekleşti. Hedef Uluğbey Küresel Konumlama Sistemi." ifadesini kullandı.

YÖRÜNGEDE HİBRİT MOTOR DENEMESİNDE İLK ÜLKE

Yörünge transfer manevrasının başarıyla tamamlanmasının ardından görevin ikinci kritik aşaması olan küp uydu bırakma operasyonuna geçildi. Türkiye saatiyle 11.35'te başlatılan süreç sonunda, saat 11.45'te Fergani küp uydusu FRG-10D1, YTA'dan başarıyla ayrılarak hedef yörüngesindeki yerini aldı.

Bu başarı Fergani Uzay'ın gelecekteki farklı irtifalarda görev yapacak takım uydu misyonları için kritik bir kilometre taşı niteliği taşıyor. FGN-TUG-S01, uçuş bilgisayarı, aviyonik sistemleri, güç dağıtım birimleri ve termal kontrol altyapısı dahil olmak üzere tamamen Fergani Uzay mühendisleri tarafından yerli tasarım ve üretim olarak geliştirildi. Türkiye, yörüngede hibrit motor denemesi gerçekleştiren ilk ülke olma başarısını göstererek uzay teknolojilerinde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Başarıyla tamamlanan bu görev Fergani Uzay'ın inşa etmeyi hedeflediği Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi için de kritik bir altyapı oluşturuyor.

Fergani Uzay, bu teknoloji sayesinde gelecekteki uydu takımlarını farklı yörüngelere kendi araçlarıyla yerleştirebilecek. Önümüzdeki 5 yıl içinde 100'den fazla uyduyu uzaya göndermeyi hedefleyen Fergani Uzay, Türkiye ile birlikte dost ve kardeş ülkelere bağımsız konumlandırma ve uzay lojistiği kabiliyeti kazandırmayı hedefliyor. Ayrıca geliştirme çalışmaları devam eden fırlatma sistemleriyle yakın gelecekte dünyadan uzaya bağımsız erişim kabiliyeti kazanılması amaçlanıyor.