Samsun'da aile içi tartışma kötü bitti! Üvey oğlunu öldürdü

İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde Hüseyin K. (55) aile içi tartışma sırasında üvey oğlu Adem Tuluk’u (41) karın ve bacak bölgesinden olmak üzere üç yerinden bıçakladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Adem Tuluk, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tuluk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

OĞLUYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Üvey oğlunun ölümüne sebep olan Hüseyin K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin oğlu Beytullah K. (29) da olayda kullanılan bıçağı sakladığı tespit edilerek "suç delilini gizleme" suçundan gözaltına alındı.

"EVE ALKOLLÜ GELİP OLAY ÇIKARIYORDU" İDDİASI

Cinayet Büro Amirliğindeki ifadeleri tamamlanan baba-oğul, bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Ölen Adem Tuluk’un daha önceleri de eve alkollü gelip olay çıkardığı ileri sürüldü.