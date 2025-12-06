Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Samsun'da aile içi tartışma kötü bitti! Üvey oğlunu öldürdü

Samsun’da bir adamla üvey oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine adam, üvey oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Ölen kişinin, eve alkollü gelerek olay çıkardığı öne sürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.12.2025
saat ikonu 18:52
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
saat ikonu 18:52

İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde Hüseyin K. (55) aile içi tartışma sırasında üvey oğlu Adem Tuluk’u (41) karın ve bacak bölgesinden olmak üzere üç yerinden bıçakladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Adem Tuluk, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tuluk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Samsun'da aile içi tartışma kötü bitti! Üvey oğlunu öldürdü

OĞLUYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Üvey oğlunun ölümüne sebep olan Hüseyin K. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da aile içi tartışma kötü bitti! Üvey oğlunu öldürdü

Şüphelinin oğlu Beytullah K. (29) da olayda kullanılan bıçağı sakladığı tespit edilerek "suç delilini gizleme" suçundan gözaltına alındı.

"EVE ALKOLLÜ GELİP OLAY ÇIKARIYORDU" İDDİASI

Cinayet Büro Amirliğindeki ifadeleri tamamlanan baba-oğul, bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Ölen Adem Tuluk’un daha önceleri de eve alkollü gelip olay çıkardığı ileri sürüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cevizlibağ'da durakta bayılan kız metrobüsün altında kaldı! Bir detay kaza kadar acı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Isparta'da çobanın cansız bedeni dağ başında bulundu! Olay yerinde 2 detay şüphe çekiyor
ETİKETLER
#samsun
#cinayet
#aile içi şiddet
#bıçaklama
#gözaltı
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.