Başakşehir Fenerbahçe maçını kim anlatacak? FB maçının spikeri belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Başakşehir maçının spikeri belli oldu. Nefes kesen maçı anlatacak olan isim taraftarın gündeminde.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇINI KİM ANLATACAK?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan müsabaka için bekleyiş devam ederken maçın spikeri de belli oldu. Bugün Başakşehir'in evinde oynanacak olan karşılaşmayı Murat Yenersoy anlatacak.

Bu akşam 20.00'de Başakşehir'in evinde oynanacak olan müsabakayı Murat Yenersoy anlatacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.