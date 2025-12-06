Menü Kapat
16°
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'ye İspanyol yıldızdan transfer cevabı: Temaslar başlamıştı!

Fenerbahçe'nin sürpriz transfer hamlesi Alejandro Grimaldo'dan cevap geldi. Fenerbahçe'nin uzun zamandır transfer listesinde olan Alejandro Grimaldo, şu an için Süper Lig ihtimalini düşünmediğini belirtti.

Fenerbahçe'ye İspanyol yıldızdan transfer cevabı: Temaslar başlamıştı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.12.2025
saat ikonu 18:09
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
saat ikonu 18:09

'ye Alejandro Grimaldo'dan cevabı geldi. Fenerbahçe'nin menajerler aracılığıyla fikrini sorduğu Alejandro Grimaldo, şu an için 'de oynamak istemediğini söyleyerek Fenerbahçe'ye teşekkür etti.

FENERBAHÇE'DE ALEJANDRO GRIMALDO TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Fenerbahçe'nin Archie Brown sonrası için çıtayı yükseltmek istemesiyle gündeme gelen Alejandro Grimaldo, sarı lacivertlilere olumlu yaklaşmadı! Halihazırda Avrupa'dan pek çok talibi olan Alejandro Grimaldo, tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmadı ve gibi ihtimallere öncelik verdi. Ayrıca da İspanyol yıldızın, ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyordu.

Fenerbahçe'ye İspanyol yıldızdan transfer cevabı: Temaslar başlamıştı!

FENERBAHÇE ALEJANDRO GRIMALDO'YU NEDEN LİSTEYE EKLEDİ?

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu sonrasında; Milan'ın da önüne geçerek büyük umutlarla transfer ettiği Archie Brown, şu ana kadar beklentileri karşılayamamıştı! Esasen ise hala oyuncunun Avrupa pazarı olduğu süreçte, Fenerbahçe yönetimi 8 milyon Euro bonservis ödediği yatırımdan çıkma kararı aldı ve Alejandro Grimaldo'ya yöneldi.

Fenerbahçe'ye İspanyol yıldızdan transfer cevabı: Temaslar başlamıştı!

FENERBAHÇE'Yİ REDDEDEN ALEJANDRO GRIMALDO'NUN PERFORMANSI

30 yaşındaki yıldız sol bek, bu sezon Bayer Leverkusen ile 19 maça çıkmış ve 8 gol ile 5 asistlik özel bir katkı sağlamıştı. Son olarak da Alejandro Grimaldo, Bundesliga ekibinin Xabi Alonso ile yaşadığı tarihi şampiyonlukta başroldeki isimlerdendi.

Fenerbahçe'ye İspanyol yıldızdan transfer cevabı: Temaslar başlamıştı!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE ARCHIE BROWN İÇİN KONTRATA HANGİ ÖZEL MADDEYİ KOYMUŞTU?
Fenerbahçe, Archie Brown için tam 23 milyon Euroluk serbest kalma bedeli belirlemişti.
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#süper lig
#bayern münih
#bayer leverkusen
#Fenerbahçe
#Alejandro Grimaldo
#Spor
