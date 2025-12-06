Fenerbahçe'ye İspanyol yıldızdan transfer cevabı: Temaslar başlamıştı!

Fenerbahçe'ye Alejandro Grimaldo'dan transfer cevabı geldi. Fenerbahçe'nin menajerler aracılığıyla fikrini sorduğu Alejandro Grimaldo, şu an için Süper Lig'de oynamak istemediğini söyleyerek Fenerbahçe'ye teşekkür etti.

FENERBAHÇE'DE ALEJANDRO GRIMALDO TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Fenerbahçe'nin Archie Brown sonrası için çıtayı yükseltmek istemesiyle gündeme gelen Alejandro Grimaldo, sarı lacivertlilere olumlu yaklaşmadı! Halihazırda Avrupa'dan pek çok talibi olan Alejandro Grimaldo, tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmadı ve Bayern Münih gibi ihtimallere öncelik verdi. Ayrıca da İspanyol yıldızın, Bayer Leverkusen ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyordu.

FENERBAHÇE ALEJANDRO GRIMALDO'YU NEDEN LİSTEYE EKLEDİ?

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu sonrasında; Milan'ın da önüne geçerek büyük umutlarla transfer ettiği Archie Brown, şu ana kadar beklentileri karşılayamamıştı! Esasen ise hala oyuncunun Avrupa pazarı olduğu süreçte, Fenerbahçe yönetimi 8 milyon Euro bonservis ödediği yatırımdan çıkma kararı aldı ve Alejandro Grimaldo'ya yöneldi.

FENERBAHÇE'Yİ REDDEDEN ALEJANDRO GRIMALDO'NUN PERFORMANSI

30 yaşındaki yıldız sol bek, bu sezon Bayer Leverkusen ile 19 maça çıkmış ve 8 gol ile 5 asistlik özel bir katkı sağlamıştı. Son olarak da Alejandro Grimaldo, Bundesliga ekibinin Xabi Alonso ile yaşadığı tarihi şampiyonlukta başroldeki isimlerdendi.