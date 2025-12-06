Define aradığı mağarada ölü bulundu! Kaç gündür orada olduğu bilinmiyor

Cizre’nin Düzova köyünde mağarada hareketsiz bulunan şahıs için 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede 55 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın bulunduğu mağarada jeneratör, kazma, kürek gibi kazı malzemeler bulunurken, şahsın birkaç gündür içeride ölü halde olabileceği değerlendirildi.





Diğer yandan ekipler bölgeye ulaştığında mağara girişinde güvenlik tedbirleri alınarak KBRN ölçümleri gerçekleştirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yeri inceleme ve kimlik tespiti çalışmaları başlatıldı. Gaz ölçümlerinin tamamlanmasının ardından cenaze, ekipler tarafından çıkartıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.