17°
 | Nalan Güler Güven

Amasya'ya defineciler göz dikti! Kazdıkları tüneller ortaya çıktı

Amasya Ferhat Dağı eteklerinde bir tünel bulundu. Antik tünellerin olduğu kentte bulunan tünel merak uyandırırken polis ve müze yetkilileri definecilerin kazdığı düşünülen tünele yönelik inceleme başlatıldı.

Şehirüstü Mahallesi'nde bulunan Ferhat Dağı'nın eteklerinde definecilerin içine 20 metre kazdığı ortaya çıktı. Olay yerinde kazı malzemeleri ele geçirilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Amasya'ya defineciler göz dikti! Kazdıkları tüneller ortaya çıktı

"AMASYA’YA TÜNELLER ŞEHRİ DİYORUZ"

Şehrin girişindeki Ferhat Su Kanalı’nın yer yer tünellerden oluştuğunu, ayrıca Kalesi’nde Cilanbolu Tüneli ve Zindan Tüneli’nin bulunduğunu hatırlatan yazar Yelgin Arkoç Mesci, "Amasya’ya tüneller şehri diyoruz. En önemli aşk efsanemiz bile bir tünel kazısından kaynaklanıyor. Ferhat, Şirin’e olan aşkı uğruna dağları delmiş. Taşhan’ın restorasyonunda bile altından tünel çıktı. Yani bu şehrin her yanı tünellerle dolu" dedi.

Amasya'ya defineciler göz dikti! Kazdıkları tüneller ortaya çıktı

"TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL HAZİNELERİNDEN BİRİ"

Bir kitabında 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip şehirdeki tünellere de değindiğini hatırlatan Mesci, "Amasya bence Anadolu’nun, Türkiye’nin, dünyanın en güzel hazinelerinden biri. Amasya gerçek bir hazine" diye konuştu.

Amasya'ya defineciler göz dikti! Kazdıkları tüneller ortaya çıktı
