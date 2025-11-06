Amasya'ya defineciler göz dikti! Kazdıkları tüneller ortaya çıktı

Şehirüstü Mahallesi'nde bulunan Ferhat Dağı'nın eteklerinde definecilerin içine 20 metre tünel kazdığı ortaya çıktı. Olay yerinde kazı malzemeleri ele geçirilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

"AMASYA’YA TÜNELLER ŞEHRİ DİYORUZ"

Şehrin girişindeki Ferhat Su Kanalı’nın yer yer tünellerden oluştuğunu, ayrıca Amasya Kalesi’nde Cilanbolu Tüneli ve Zindan Tüneli’nin bulunduğunu hatırlatan yazar Yelgin Arkoç Mesci, "Amasya’ya tüneller şehri diyoruz. En önemli aşk efsanemiz bile bir tünel kazısından kaynaklanıyor. Ferhat, Şirin’e olan aşkı uğruna dağları delmiş. Taşhan’ın restorasyonunda bile altından tünel çıktı. Yani bu şehrin her yanı tünellerle dolu" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL HAZİNELERİNDEN BİRİ"

Bir kitabında 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip şehirdeki tünellere de değindiğini hatırlatan Mesci, "Amasya bence Anadolu’nun, Türkiye’nin, dünyanın en güzel hazinelerinden biri. Amasya gerçek bir hazine" diye konuştu.