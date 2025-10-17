Menü Kapat
Editor
 Murat Makas

Defineciler suçüstü yakalandı, zuladan cephanelik çıktı

Bursa'nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 9 kişiye yönelik jandarma ekipleri harekete geçti. Definecilerin zulası adeta cephaneliği aratmadı.

17.10.2025
17.10.2025
saat ikonu 11:22

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Kestel ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yapıldığı bilgisini alınca harekete geçti. Yapılan operasyonda 9 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

OLAY YERİNDEN ELE GEÇİRİLENLER

Şahısların olay yerine geldikleri araçta ve yanlarında taşıdıkları çantalarında yapılan arada 6 adet fünye takılı el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 1 adet jeneratör, 1 adet hava kompresörü, 2 adet kırıcı/delici matkap, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet 9 mm tabanca fişeği ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelilerin, veya define arayışıyla izinsiz kazı yaptığı değerlendiriliyor. Ele geçirilen patlayıcı düzenekler ve , olayın ciddiyetini gözler önüne sererken, soruşturma genişletilerek sürdürülüyor. Yakalanan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere ilgili birimlere sevk edildi. Güvenlik güçleri, bölgedeki kaçak kazı faaliyetlerine karşı denetimlerini artırarak sürdüreceklerini bildirdi.

