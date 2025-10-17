Defineciler suçüstü yakalandı, zuladan cephanelik çıktı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Kestel ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisini alınca harekete geçti. Yapılan operasyonda 9 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

OLAY YERİNDEN ELE GEÇİRİLENLER

Şahısların olay yerine geldikleri araçta ve yanlarında taşıdıkları çantalarında yapılan arada 6 adet fünye takılı el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 1 adet jeneratör, 1 adet hava kompresörü, 2 adet kırıcı/delici matkap, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet 9 mm tabanca fişeği ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelilerin, tarihi eser veya define arayışıyla izinsiz kazı yaptığı değerlendiriliyor. Ele geçirilen patlayıcı düzenekler ve ruhsatsız silah, olayın ciddiyetini gözler önüne sererken, soruşturma genişletilerek sürdürülüyor. Yakalanan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere ilgili birimlere sevk edildi. Güvenlik güçleri, bölgedeki kaçak kazı faaliyetlerine karşı denetimlerini artırarak sürdüreceklerini bildirdi.