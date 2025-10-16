Samsun'da zehir operasyonu! Binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi!

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş Şubesi ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda baskın yapılan adreslerdeki 7 kişi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde arama yapan ekipler, 12 bin 793 sentetik ecza hapı, 1 litre likit esrar, 191,9 gram sentetik uyuşturucu, 2 esrarlı sigara ile hassas terazi ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan A.M. (31), S.C. (21), S.S. (32), H.C. (49), M.B. (25), Y.E.A. (19) ve F.K. (20) emniyete götürüldü.