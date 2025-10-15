Operasyonda inanılmaz anlar! Bağırsaklarından 1 kiloya yakın uyuşturucu çıktı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonunun düğmesine bastı. Şüphe üzerine durdurula araçta yapılan aramalarda şoke eden anlar yaşandı.

MİDE VE BAĞIRSAKLARINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen kişilerin mide ve bağırsaklarında; 50 adet kapsül şeklinde toplam ağırlığı 428,08 gram net ağırlığı 363,07 gram gelen eroin maddesi, 59 adet kapsül şeklinde toplam daralı ağırlığı 472,80 gram net ağırlığı 417,62 gram gelen eroin maddesi ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

A.K. ve A.J.M. isimli şüpheli şahıslar hakkında TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) suçu kapsamında işlem yapılarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.