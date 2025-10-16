Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

İstanbul dahil 7 ilde sirenler çalacak! Tarih belli oldu

Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul dahil 7 şehirde deprem tatbikatı yapılacak. 26 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek olan 7.5 büyüklüğündeki deprem tatbikatında uluslararası yardım senaryosunu içeren seviye 4 alarmı verilecek.

İstanbul dahil 7 ilde sirenler çalacak! Tarih belli oldu
'nde bulunan yedi şehirde eş zamanlı tatbikatı yapılacak. NTV'de yer alan habere göre; , Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Kocaeli şehirlerinde gerçekleşecek eş zamanlı , 26 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

Tatbikatın amacı, vatandaşların deprem anında doğru davranmasını sağlamak ve kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek.

İstanbul dahil 7 ilde sirenler çalacak! Tarih belli oldu

4. SEVİYE ALARM VERİLECEK

Eş zamanlı tatbikat, 26 Kasım günü saat 11.30'da yapılacak.

Seviye 4 düzeyinde gerçekleşecek tatbikatta, tüm kurumlarda 45 saniye boyunca "Çök-kapan-tutun" hareketi yapılacak.

TATBİKAT ÖNCESİ KOORDİNASYON TOPLANTISI

İstanbul ve Tekirdağ'da, tatbikat öncesi koordinasyon toplantıları yapıldı. İl Müdürü Taha Yasin Çekiç tarafından yapılan sunumda, muhtemel bir deprem anında ve sonrasında yürütülmesi gereken çalışmalar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

İstanbul dahil 7 ilde sirenler çalacak! Tarih belli oldu

SEVİYE 4 ALARMI NE ANLAMA GELİYOR?

S1 yerel imkanların yeterli olduğu, S2 ise; bir ilde meydana gelen afet ve acil durumun büyüklüğü göz önüne alınarak, o ilin imkanları yetersiz kaldığı durumlarda destek illerin takviyesine ihtiyaç duyulduğu, S3 ulusal düzeyde desteğe ihtiyaç duyulduğu, S4 uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğu seviyedir.

26 Kasım'daki tatbikat S4 düzeyinde olası bir felakete ilişkin senaryo ile hayata geçecek.

İstanbul dahil 7 ilde sirenler çalacak! Tarih belli oldu

