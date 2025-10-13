Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Haftası: 81 ilde eş zamanlı tatbikat yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında, 81 ilde eş zamanlı tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. İstanbul'da 7 bin okulda, 3 milyon öğrenci ve 170 bin öğretmen tatbikata katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tatbikat kapsamında öğrenciler, afet anında doğru ve hızlı tahliye yöntemlerini uygulamalı olarak öğrendi. Bu kapsamda Ataşehir'de bulunan Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de bugün afet ve tahliye tatbikatı yapıldı. Deprem anında yapılması gerekenlere karşı bilgilendirilen öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle belirlenen güvenli alanlara kısa sürede ulaştı.

İSTANBUL'DA 3 MİLYON ÖĞRENCİ GÜNE TATBİKATLA BAŞLADI

Burada açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, "Bugün, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü. Bu vesileyle Milli Eğitim Bakanlığımız, 81 ilimizde farkındalık oluşturmak amacıyla eş zamanlı bir tahliye tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat, tüm illerimizde aynı anda uygulandı. Biz de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, 3 milyon öğrencimizin bugün sabah afet farkındalığıyla güne başlamasını sağladık. Bunu çok önemli buluyoruz. Çünkü ülkemizde afetlerin tamamen ortadan kaldırılması mümkün değil; ancak bu risklerin eğitimle ve bilinçle azaltılması, önleyici tedbirlerin alınması mümkündür. Sınıflarda başlayan bu bilinç, evlere, sokaklara ve ülkemizin geneline yayılıyor. Bugün de gördüğünüz üzere, öğrencilerimiz bakanlığımızın daha önce yürüttüğü eğitimler sayesinde tatbikata hazırlıklı, bilinçli ve planlı bir şekilde katıldılar. İstanbul genelinde yaklaşık 7 bin okulda, 3 milyon öğrenci ve 170 bin öğretmen, bakanlığımızın emir ve direktifleri doğrultusunda tatbikatı başarıyla gerçekleştirdi" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER TATBİKATLARI FAYDALI BULUYOR

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü Mehmet Fatih Kurtulmuş ise bu tür tatbikatlara devam edileceğine değinerek, "Deprem tatbikatı, Bakanlığımızın 'Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare' projesi kapsamında gerçekleştirilen önemli bir etkinliktir. Bu etkinlik ile öğrencilerimize afet farkındalığı kazandırmak, ailelerinde ve okullarında doğru davranışları pekiştirmek, toplum olarak afetlere hazır bir yapıya ulaşmak hedeflenmektedir. Geçen ay bir uygulama gerçekleştirdik, bugün yenisini yaptık ve bu ayın sonunda bir deprem tatbikatı daha gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ülkemiz bir deprem kuşağında yer alıyor ve bu nedenle risk oranı oldukça yüksek. Bu farkındalıkla, öğrencilerimizin ve toplumun afet anında doğru davranışları sergilemesi ve bilinçli hareket etmesi amacıyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" diye konuştu. Öğrenciler ise bu tür tatbikatların kendileri için faydalı olduğunu söyledi.