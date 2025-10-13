Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Veliler de öğrenciler de memnun! MEB'in okul kıyafeti kararı yüzleri güldürdü

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılında okul formalarında önemli bir değişikliğe gidiyor. Velilerin üstündeki külfeti kaldırmak amacıyla tek tip kıyafete geçildi. Başlatılan kıyafet uygulamasına ilişkin öğretmen ve velilerle yapılan ankete göre, öğretmenlerin yüzde 94,6'sı, velilerin ise yüzde 85,5'i okul kıyafeti uygulama değişikliğinden memnun olduğunu belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Veliler de öğrenciler de memnun! MEB'in okul kıyafeti kararı yüzleri güldürdü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 11:47

Milli Bakanı Yusuf Tekin'in, göreve geldikten sonra başlattığı " Odası Buluşmaları"nda ve ziyaret ettiği illerdeki okullarda öğretmenlerle bir araya geldiğinde sık sık dile getirilen "okul forması uygulaması" taleplerinin ardından yapılan yönetmelik değişikliği, 6 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yapılan değişiklikle, bu yılın dönemi itibarıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde okul kıyafetinin velilere maddi külfet haline gelmesini önlemek amacıyla okul aile birliği ile öğretmenler kurulundan görüş alınarak, özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüklerince belirlenmesi kararlaştırılmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) edinilen bilgiye göre, bu kapsamda uygulamanın sahadan geri dönüşüne ilişkin öğretmen ve velilerle okullardaki kıyafet uygulamasına yönelik izleme ve değerlendirme çalışması yürütüldü.

ve öğretmenlere yönelik ayrı ayrı anket formları hazırlanarak uygulanan çalışmaya 32 bin 945 öğretmen, 407 bin 207 veli katılım sağladı.

Yüzde 52,7'si ilkokul, yüzde 47'si ortaokul ve yüzde 0,3'ü yatılı bölge ortaokulu öğretmenlerinden oluşan öğretmenlere yönelik yapılan ankette, katılımcıların yüzde 94'ü okul kıyafeti uygulama değişikliğini "olumlu" olarak değerlendirdi.

Öğretmenlerden okul kıyafeti uygulamasından memnun olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 94,6 olurken, yüzde 92,2'si uygulamanın okul içi disiplinin sağlanmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Öğretmenlerin yüzde 93,2'si okul kıyafetinin öğrencilerde okula aidiyet duygusunu, yüzde 95,5'i ise öğrenciler arasındaki eşitlik duygusunu güçlendirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Okul kıyafetinin, öğrencilerin okulu temsil etme biçimine olumlu katkı sağladığını düşünen öğretmen oranı yüzde 94, uygulamanın devam etmesi gerektiğini düşünen öğretmen oranı ise yüzde 95,1 oldu.

Veliler de öğrenciler de memnun! MEB'in okul kıyafeti kararı yüzleri güldürdü

VELİLER DEVAM ETTİRİLMESİNDEN YANA

Velilere yönelik yapılan ankette ise, okul kıyafeti uygulama değişikliğini "olumlu" olarak değerlendiren katılımcı oranı yüzde 81, uygulamadan memnun olduğunu ifade eden katılımcı oranı yüzde 85,5 oldu.

Katılımcıların yüzde 79,7'si, okul kıyafetinin çocukları için rahat ve kullanışlı olduğunu, yüzde 78,7'si ise çocuklarının hareket özgürlüğü ile günlük okul aktivitelerini desteklediğini belirtti.

Okul kıyafetinin, çocuğunun akranlarıyla arasındaki eşitlik duygusunu artırdığını ifade eden velilerin oranı yüzde 88,8 olurken, okul kıyafeti uygulamasının, çocuklarında okula aidiyet duygusunu güçlendirdiğini düşünen velilerin oranı yüzde 85,9 olarak gerçekleşti.

Velilerin yüzde 72,4'ü, okul kıyafetinin, çocuklarının motivasyonunu güçlendirdiğini belirtirken, uygulamanın devam etmesi gerektiğini düşünen velilerin oranı yüzde 87,6 oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okul kıyafeti alırken bunlara dikkat! Bu kıyafetler sağlık sorunlarına yol açıyor
ETİKETLER
#Eğitim
#milli eğitim bakanlığı
#okullar
#öğretmenler
#veliler
#eğitim öğretim
#Okul Kıyafeti
#Okul Kıyafeti
#Uygulama Değişikliği
#Yönerge
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.