İstanbul'da deprem tatbikatı ne zaman yapılacak, saat kaçta?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında kapsamlı bir ulusal deprem tatbikatı gerçekleşecek.

İSTANBUL DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN OLACAK?

26 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 11.30’da Marmara Bölgesi’nde yer alan 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşecek. 7 ilde aynı anda deprem tatbikatı gerçekleştirilecek.

26 KASIM DEPREM TATBİKATI SAAT KAÇTA OLACAK?

Olası bir Marmara depremine karşı tedbirli olmak adında 7 ili kapsayacak olan deprem tatbikatı 26 Kasım günü gerçekleşecek. Tatbikat 11.30'da gerçekleşirken İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Kocaeli illerinde gerçekleşecek.

TEKİRDAĞ, YALOVA, BURSA DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"26 Kasım 2025 tarihinde yapılması planlanan 7.5 Mw büyüklüğünde, İstanbul- Adalar merkezli Ulusal Düzey Tatbikatı ve 17 Aralık 2025 tarihinde yapılması planlanan 7.3 Mw büyüklüğünde,Tekirdağ-Şarköy merkezli Bölge Düzeyi tatbikatı öncesinde ilimizde “Uluslararası Afet Tatbikatı 2025 Ana Planlama Toplantısı” gerçekleştirildi."

Buna göre Marmara Bölgesi'nde etkili olabilecek olası bir depreme karşı tatbikat yapılacak.

DEPREM TATBİKATINDA NE YAPILIR?

AKUT Arama Kurtarma Derneği, resmi internet sitesinde deprem anında yapılması gerekenleri sıraladı.

"Deprem sırasında “YAT/ÇÖK-KORUN/KAPAN-TUTUN” hareketlerinin yapılmasını önermekteyiz. Bu hareketler sırasıyla şöyle uygulanır;

Yat: Yere yan yatıp bacaklarınızı karnınıza doğru çekmelisiniz.

Korun: Özellikle baş bölgesinin korunması birinci önceliktir, yastık ya da başka bir cisimle başınızı korumaya çalışmalısınız.

Kapan: Başınızı kollarınızın arasına alarak kapanmalısınız.

Tutun: Deprem sırasında salınan oturma grubu gibi ağır ve büyük cisimlere tutunarak, onlarla sallanabilir ve sizi ezmelerine engel olabilirsiniz.