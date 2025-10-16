Son seçim anketi: Birinci partiyle ikinci parti arasında 9 puan fark var!

Kategoriler
Gündemde seçim olmamasına karşın anket şirketleri yaptıkları araştırmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. ORC Araştırma da son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 10-14 Ekim 2025 tarihleri arasında 2375 katılımcıyla İç Anadolu Bölgesi'nde yapılan ankette AK Parti yüzde 40 barajının üstüne çıkarak birinci parti oldu.
ORC anketinde tüm partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı:
AK PARTİ:
YÜZDE 40.2
CHP
YÜZDE 31.8
MHP
YÜZDE 8.0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
3.7
YENİDEN REFAH
3.2
İYİ PARTİ
3.2
ZAFER PARTİSİ
2.9
DEM PARTİ
2.7
SAADET PARTİSİ
1.8
DİĞER
2.5