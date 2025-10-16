Son seçim anketi: Birinci partiyle ikinci parti arasında 9 puan fark var!

Gündemde seçim olmamasına karşın anket şirketleri yaptıkları araştırmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. ORC Araştırma da son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 10-14 Ekim 2025 tarihleri arasında 2375 katılımcıyla İç Anadolu Bölgesi'nde yapılan ankette AK Parti yüzde 40 barajının üstüne çıkarak birinci parti oldu.

ORC anketinde tüm partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı: